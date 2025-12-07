Presente alla Prima della Scala, Achille Lauro ha commentato a Sky TG24 la prima parte di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič diretta da Riccardo Chailly. L’artista parla di uno spettacolo “attuale, forte, un atto di coraggio in un contesto così”, soffermandosi sulla centralità della donna e sulla durezza delle tematiche. Per Lauro, la Scala è “un monumento che rappresenta Milano”.

Achille Lauro alla Scala: “Uno spettacolo attuale, un atto di coraggio portarlo qui”

Achille Lauro arriva alla Prima della Scala con lo sguardo curioso di chi ama le grandi produzioni internazionali e sa riconoscere un’opera che scuote. Dopo aver assistito alla prima parte di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič — diretta da Riccardo Chailly e messa in scena per inaugurare la stagione del Piermarini — l’artista parla di un’esperienza “molto interessante”, soprattutto per il modo in cui temi di violenza, potere e fragilità femminile risuonano nel presente. “È uno spettacolo attuale nelle tematiche, un atto di coraggio portarlo in un contesto così”, afferma.

“Troppa violenza? Lasciamo parlare il regista”

A chi gli chiede come abbia vissuto la crudezza della messa in scena, Lauro risponde con una riflessione da spettatore abituato ai linguaggi forti dell’arte contemporanea: “Andiamo al cinema e vediamo cose anche più estreme. Lasciamo il regista esprimersi, lasciamo scorrere lo spettacolo e vediamo dove ci porterà”. La figura della donna, al centro dell’opera, lo colpisce in modo particolare: “Oggi vive una posizione difficile, spesso di vittima. Questo rende lo spettacolo quasi una denuncia”. Lauro aggiunge di aver letto qualcosa sul finale, ma di voler arrivare alla conclusione per capire fino in fondo la forza del racconto.

“La Scala è un monumento: rappresenta Milano”

Non è la sua prima volta alla Prima, e il senso di rispetto per il teatro emerge chiaramente: “La Scala è la massima rappresentazione della città, un monumento che racconta Milano”. Lauro osserva l’allestimento “con altri occhi”, quelli di chi ama la musica, il teatro e le grandi produzioni: professionisti, dettagli, cura scenica. “Si vede che c’è un livello altissimo. Da spettatore e da musicista, non posso che apprezzarlo.”

Una serata che unisce tradizione e modernità, e in cui anche Lauro conferma quanto Lady Macbeth continui a parlare con una forza sorprendentemente attuale.