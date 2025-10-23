Gianni Morandi, in tour ad aprile per i 60 anni di “C’era un ragazzo”

Dopo due mesi di silenzio social, il cantante emiliano annuncia un tour nazionale che partirà ad aprile 2026 per festeggiare i 60 anni della sua storica canzone
Gianni Morandi ha scelto di tornare sui social dopo una pausa di circa due mesi, e lo ha fatto con un annuncio che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: ad aprile 2026 partirà un nuovo tour in tutta Italia per celebrare il sessantesimo anniversario di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Il brano, scritto da Franco Migliacci, musicato da Mauro Lusini e arrangiato da Ennio Morricone, è tra i più iconici della carriera del cantautore bolognese. “Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. Quindi vi aspetto”, dice Morandi nel video, chitarra in mano e voce emozionata.
L’annuncio social e l’affetto dei fan
Il video, pubblicato su Instagram e Facebook, ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e reazioni. “Bentornato Gianni, ti aspettavamo”, scrivono in tanti, felici di rivedere l’artista dopo il suo silenzio digitale. Morandi aveva annunciato lo stop il 26 agosto, spiegando con ironia: “Mi prendo una pausa dai social, il telefono non ce la fa più a starmi dietro”. Un’interruzione insolita per uno degli artisti più attivi online, seguito da oltre 3,2 milioni di follower. L’unica eccezione era arrivata a inizio settembre, quando aveva commentato la scomparsa di Giorgio Armani.
©Ansa
Gianni Morandi compie 80 anni, le frasi più famose delle sue canzoni
Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944, ha iniziato giovanissimo a esibirsi come cantante. Poi i primi successi, con la consacrazione arrivata grazie ad 'Andavo a cento all’ora'. Da lì in poi, una carriera brillante e lunghissima che l'ha portato a diventare parte della storia musicale del nostro Paese