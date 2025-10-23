Gianni Morandi, in tour ad aprile per i 60 anni di “C’era un ragazzo”

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gianni Morandi torna in tour per i 60 anni di “C’era un ragazzo”

Musica
Foto da Instagram

Dopo due mesi di silenzio social, il cantante emiliano annuncia un tour nazionale che partirà ad aprile 2026 per festeggiare i 60 anni della sua storica canzone

Gianni Morandi ha scelto di tornare sui social dopo una pausa di circa due mesi, e lo ha fatto con un annuncio che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: ad aprile 2026 partirà un nuovo tour in tutta Italia per celebrare il sessantesimo anniversario di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Il brano, scritto da Franco Migliacci, musicato da Mauro Lusini e arrangiato da Ennio Morricone, è tra i più iconici della carriera del cantautore bolognese. “Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. Quindi vi aspetto”, dice Morandi nel video, chitarra in mano e voce emozionata.

L’annuncio social e l’affetto dei fan

Il video, pubblicato su Instagram e Facebook, ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e reazioni. “Bentornato Gianni, ti aspettavamo”, scrivono in tanti, felici di rivedere l’artista dopo il suo silenzio digitale. Morandi aveva annunciato lo stop il 26 agosto, spiegando con ironia: “Mi prendo una pausa dai social, il telefono non ce la fa più a starmi dietro”. Un’interruzione insolita per uno degli artisti più attivi online, seguito da oltre 3,2 milioni di follower. L’unica eccezione era arrivata a inizio settembre, quando aveva commentato la scomparsa di Giorgio Armani.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/15
Approfondimenti

Gianni Morandi compie 80 anni, le frasi più famose delle sue canzoni

Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944, ha iniziato giovanissimo a esibirsi come cantante. Poi i primi successi, con la consacrazione arrivata grazie ad 'Andavo a cento all’ora'. Da lì in poi, una carriera brillante e lunghissima che l'ha portato a diventare parte della storia musicale del nostro Paese

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Best Movie Worlds 2025, le star alla Festa di Roma per il no profit

Spettacolo

La seconda edizione del gala benefico si è tenuta martedì 21 ottobre. Tanti gli ospiti coinvolti,...

Ok, il prezzo è giusto torna in tv nel 2026: cosa sapere

Spettacolo

In onda dal 1983 al 2001, lo storico show ha intrattenuto milioni di telespettatori. Il prossimo...

Gianni Morandi, in tour ad aprile per i 60 anni di “C’era un ragazzo”

Musica

Dopo due mesi di silenzio social, il cantante emiliano annuncia un tour nazionale che partirà ad...

Bugonia, il cast del film con Emma Stone e Jesse Plemons. FOTO

Cinema

Nella nuova opera distopica del genio di Yorgos Lanthimos due giovani convinti che il mondo sia...

11 foto

Tommaso Paradiso, Casa Paradiso è il nuovo album

Musica

Il 18 aprile Tommaso Paradiso darà il via al tour con lo show in programma al Palazzo dello Sport...

Spettacolo: Per te