Gianni Morandi, in tour ad aprile per i 60 anni di “C’era un ragazzo”

Gianni Morandi ha scelto di tornare sui social dopo una pausa di circa due mesi, e lo ha fatto con un annuncio che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: ad aprile 2026 partirà un nuovo tour in tutta Italia per celebrare il sessantesimo anniversario di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Il brano, scritto da Franco Migliacci, musicato da Mauro Lusini e arrangiato da Ennio Morricone, è tra i più iconici della carriera del cantautore bolognese. “Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. Quindi vi aspetto”, dice Morandi nel video, chitarra in mano e voce emozionata.