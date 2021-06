L'uomo delle castagne, il trailer della serie Netflix

Netflix continua a puntare molto sulle produzioni europee. In arrivo uno show thriller danese, tratto dal romanzo d’esordio dello sceneggiatore Søren Sveistrup, già noto per la serie tv “The Killing”

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale della serie tv danese “L’uomo delle castagne”, che sbarcherà sulla piattaforma di streaming il prossimo autunno, visibile anche su Sky Q e NOW . Il progetto, di genere crime/giallo, è ispirato all’omonimo romanzo d’esordio dello sceneggiatore Søren Sveistrup , famoso ideatore della serie tv “ The Killing ”.

“Gli omicidi sono avvenuti a distanza di pochi giorni e fonti anonime parlano di diverse similitudini”. Con queste parole, accompagnate da una musica di suspense, veniamo catapultati in un assaggio de “L’uomo delle castagne”. Il filmato anticipa un’ambientazione noir e la presenza di un pericoloso serial killer che si aggira per le strade di Copenaghen. Questa prima stagione sarà composta da un totale di sei episodi , della durata di 50 minuti.

L’uomo delle castagne, la trama

Netflix Italia ha pubblicato la sinossi ufficiale:

“Copenaghen. In un parco giochi viene ritrovato il corpo di una donna brutalmente uccisa. Sopra di lei è appesa una bambolina fatta di castagne.”

“L’uomo delle castagne” è stato ambientato in un pacifico sobborgo di Copenaghen, la capitale della Danimarca. Qui, in una piovosa mattina autunnale, la polizia scopre il corpo di una giovane donna, brutalmente uccisa, all’interno di un parco giochi per bambini. Il suo corpo è stato privato di una mano e, sopra di esso, è stato appeso un inquietante omino creato con le castagne.

La detective Naia Thulin, giovane e ambiziosa, deve seguire il caso insieme al suo nuovo partner, Mark Hess. E sarà proprio su quel piccolo omino di castagne che i due scopriranno un indizio che collega questo omicidio con la sparizione della figlia della politica Rosa Hartung, avvenuta l’anno prima.

L’uomo delle castagne, il cast

Tra i nomi degli attori che sono già stati ufficializzati troviamo Danica Curcic, nel ruolo della protagonista, la detective Naia Thulin, Mikkel Boe Følsgaard, nei panni del detective Mark Hess, Iben Dorner, ovvero Rosa Hartung nel film, Lars Ranthe, alias Nylander, e infine Esben Dalgaard, interprete di Steen Hartung.

La serie tv è stata scritta da scritta da Søren Sveistrup, Dorte Høgh, David Sandreuter e Mikkel Serup. Mikkel, inoltre, è anche il regista. Søren Sveistrup ha dichiarato che Netflix ha dimostrato un grande interesse per il suo libro L’uomo delle castagne, affermando di essere “Entusiasta per il progetto” e che “Netflix sia la realtà perfetta per vederlo realizzato”.