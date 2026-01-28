Presentato in gara a Sanremo Giovani, il brano è stato scelto come jingle della 76esima edizione della kermesse musicale in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston
Emigrato di Welo sarà il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Il giovane cantante ha presentato il brano in gara a Sanremo Giovani.
welo, il testo di emigrato
In gara a Sanremo Giovani, Welo non è purtroppo riuscito a conquistare uno dei quattro posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A poche settimane dall’inizio della 76esima edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, il brano del giovane artista leccese è stato scelto come jingle ufficiale della manifestazione canora.
Dopo la partecipazione a Sarà Sanremo, Welo ha ringraziato il pubblico per il supporto nel corso delle settimane: “All’Ariston non ci andiamo, ma io posso solo dire: Salento grazie, io vi amo!”. Successivamente, l’artista ha dichiarato: “Arriverà musica importante, arriveranno progetti per il mio territorio. Abbiamo appena iniziato, che nessuno provi a fermarci”.
Ecco il testo di Emigrato di Welo:
Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato
Emigrato perché l’impiegato è un figlio di chi fa, non dico altro
Emigrato, disgraziato, la galera non l’ha mai cambiato
Una donna del Mediterraneo
I nostri valori non sono mai in palio
Vieni da noi che balli la salsa
Scagli la pietra chi pecca
Tutti abbiamo la pancia
Comunque mai fatto cilecca
Milano ci pagano bene
Nel Salento ci pagano poco
ma i soldi non sono importanti
ci vediamo al solito posto
Emigrato, disgraziato, sfaticato
Sono questo, sottoscrivo, punto a capo
Lavorare non mi va
Adesso in piazza na na na
Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità
Devi scappare da qua
dicono nasci, cresci, muori
e come è bello il mare fuori
persino il cielo piange
tu portami su Marte
perché da qui devo emigrare
Brother, non mi metto in posa
bevo solo vino buono
sai che mi ha insegnato nonna
uno, vari tradizioni
due, zero tradimenti
noi giriamo sui trattori
mica stiamo a fare trading
Al mio paese è routine lavoro in nero
ma puoi dichiarare per ridarli indietro
qui è la normalità
c’è chi spera in qualcosa
che quel cosa non si sa
Emigrato, disgraziato, sfaticato
Sono questo, sottoscrivo, punto a capo
Lavorare non mi va
Adesso in piazza na na na
Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità
Devi scappare da qua
dicono nasci, cresci, muori
e come è bello il mare fuori
persino il cielo piange
tu portami su Marte
perché da qui devo emigrare
Pa pa pa pa
lontano dagli alligatori pa pa pa
dicono devi andare fuori
mai più stare in disparte
tu portami su Marte
perché da qui devo emigrare
pa pa pa
c’è chi fa anche due o tre lavori
pa pa pa
dicono devi andare fuori,
sempre fuori,
terra asciutta sarà un prato
con i fiori
Il brano Emigrato raccoglierà quindi il testimone della canzone Tutta l’Italia di Gabry Ponte (FOTO). Nel 2025 il singolo del DJ ha accompagnato il pubblico nel corso della kermesse musicale rappresentando successivamente San Marino sul palco della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Welo ha già all’attivo numerosi brani contando attualmente oltre 50.000 ascoltatori mensili su Spotify. Il videoclip ufficiale di Emigrato conta oltre 15.000 visualizzazioni su YouTube.
Oltre ai trenta Big, il palco del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà quindi i quattro artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte, ovvero Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e infine il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con la canzone Nei miei DM.
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti