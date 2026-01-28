Offerte Sky
Festival di Sanremo 2026, il jingle ufficiale sarà il brano Emigrato di Welo

Musica
©Getty

Presentato in gara a Sanremo Giovani, il brano è stato scelto come jingle della 76esima edizione della kermesse musicale in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston

Emigrato di Welo sarà il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Il giovane cantante ha presentato il brano in gara a Sanremo Giovani.

welo, il testo di emigrato

In gara a Sanremo Giovani, Welo non è purtroppo riuscito a conquistare uno dei quattro posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A poche settimane dall’inizio della 76esima edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, il brano del giovane artista leccese è stato scelto come jingle ufficiale della manifestazione canora.

 

Dopo la partecipazione a Sarà Sanremo, Welo ha ringraziato il pubblico per il supporto nel corso delle settimane: “All’Ariston non ci andiamo, ma io posso solo dire: Salento grazie, io vi amo!”. Successivamente, l’artista ha dichiarato: “Arriverà musica importante, arriveranno progetti per il mio territorio. Abbiamo appena iniziato, che nessuno provi a fermarci”.

 

Ecco il testo di Emigrato di Welo:

 

Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato 

Emigrato perché l’impiegato è un figlio di chi fa, non dico altro

Emigrato, disgraziato, la galera non l’ha mai cambiato 

Una donna del Mediterraneo 

I nostri valori non sono mai in palio 

Vieni da noi che balli la salsa

Scagli la pietra chi pecca

Tutti abbiamo la pancia

Comunque mai fatto cilecca 

Milano ci pagano bene 

Nel Salento ci pagano poco

ma i soldi non sono importanti 

ci vediamo al solito posto

 

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo,  punto a capo

Lavorare non mi va 

Adesso in piazza na na na 

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

 

Devi scappare da qua 

dicono nasci, cresci, muori 

e come è bello il mare fuori 

persino il cielo piange 

tu portami su Marte 

perché da qui devo emigrare 

 

Brother, non mi metto in posa

bevo solo vino buono 

sai che mi ha insegnato nonna 

uno, vari tradizioni 

due, zero tradimenti 

noi giriamo sui trattori 

mica stiamo a fare trading 

 

Al mio paese è routine lavoro in nero 

ma puoi dichiarare per ridarli indietro

qui è la normalità

c’è chi spera in qualcosa 

che quel cosa non si sa 

 

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo,  punto a capo

Lavorare non mi va 

Adesso in piazza na na na 

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

 

Devi scappare da qua 

dicono nasci, cresci, muori 

e come è bello il mare fuori 

persino il cielo piange 

tu portami su Marte 

perché da qui devo emigrare 

 

Pa pa pa pa 

lontano dagli alligatori pa pa pa 

dicono devi andare fuori 

mai più stare in disparte 

tu portami su Marte 

perché da qui devo emigrare 

pa pa pa 

c’è chi fa anche due o tre lavori 

pa pa pa 

dicono devi andare fuori,

sempre fuori,

terra asciutta sarà un prato

con i fiori 

Il brano Emigrato raccoglierà quindi il testimone della canzone Tutta l’Italia di Gabry Ponte (FOTO). Nel 2025 il singolo del DJ ha accompagnato il pubblico nel corso della kermesse musicale rappresentando successivamente San Marino sul palco della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Welo ha già all’attivo numerosi brani contando attualmente oltre 50.000 ascoltatori mensili su Spotify. Il videoclip ufficiale di Emigrato conta oltre 15.000 visualizzazioni su YouTube.

 

Oltre ai trenta Big, il palco del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà quindi i quattro artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte, ovvero Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e infine il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con la canzone Nei miei DM.

