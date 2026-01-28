Emigrato di Welo sarà il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo ( FOTO ), in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Il giovane cantante ha presentato il brano in gara a Sanremo Giovani.

welo, il testo di emigrato

In gara a Sanremo Giovani, Welo non è purtroppo riuscito a conquistare uno dei quattro posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A poche settimane dall’inizio della 76esima edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, il brano del giovane artista leccese è stato scelto come jingle ufficiale della manifestazione canora.

Dopo la partecipazione a Sarà Sanremo, Welo ha ringraziato il pubblico per il supporto nel corso delle settimane: “All’Ariston non ci andiamo, ma io posso solo dire: Salento grazie, io vi amo!”. Successivamente, l’artista ha dichiarato: “Arriverà musica importante, arriveranno progetti per il mio territorio. Abbiamo appena iniziato, che nessuno provi a fermarci”.

Ecco il testo di Emigrato di Welo:

Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato

Emigrato perché l’impiegato è un figlio di chi fa, non dico altro

Emigrato, disgraziato, la galera non l’ha mai cambiato

Una donna del Mediterraneo

I nostri valori non sono mai in palio

Vieni da noi che balli la salsa

Scagli la pietra chi pecca

Tutti abbiamo la pancia

Comunque mai fatto cilecca

Milano ci pagano bene

Nel Salento ci pagano poco

ma i soldi non sono importanti

ci vediamo al solito posto

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto a capo

Lavorare non mi va

Adesso in piazza na na na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

dicono nasci, cresci, muori

e come è bello il mare fuori

persino il cielo piange

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

Brother, non mi metto in posa

bevo solo vino buono

sai che mi ha insegnato nonna

uno, vari tradizioni

due, zero tradimenti

noi giriamo sui trattori

mica stiamo a fare trading

Al mio paese è routine lavoro in nero

ma puoi dichiarare per ridarli indietro

qui è la normalità

c’è chi spera in qualcosa

che quel cosa non si sa

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto a capo

Lavorare non mi va

Adesso in piazza na na na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

dicono nasci, cresci, muori

e come è bello il mare fuori

persino il cielo piange

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

Pa pa pa pa

lontano dagli alligatori pa pa pa

dicono devi andare fuori

mai più stare in disparte

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

pa pa pa

c’è chi fa anche due o tre lavori

pa pa pa

dicono devi andare fuori,

sempre fuori,

terra asciutta sarà un prato

con i fiori