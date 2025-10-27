Tiziano Ferro, è uscito il videoclip del nuovo singolo Fingo&Spingo

Nel giorno dell’uscita dell’album Sono un grande, Tiziano Ferro ha lanciato il videoclip del brano Fingo&Spingo: “Non c'è un cartellino che timbri, non c'è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no?”
A tre anni di distanza dall’ultimo album Il mondo è nostro, Tiziano Ferro è tornato con il nuovo disco Sono un grande, anticipato da Cuore rotto. Venerdì 24 ottobre il cantautore ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Fingo&Spingo: “Parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai”.
Tiziano ferro, è uscito il videoclip di Fingo&Spingo
Tiziano Ferro ha pubblicato il nuovo album dichiarando: “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”. Il cantautore ha raccontato: “Ho iniziato a lavorare a queste canzoni al rientro dell'ultimo tour, nel 2023, continuando a scrivere fino alla consegna, quest’anno. Dentro ovviamente c’è finito tutto quello che è accaduto in questi due anni, un grande disastro ma non solo. Le cose erano due: o mettevo in tasca queste canzoni oppure mi fermavo e ammettevo al mondo 'Ecco ragazzi, guardate, andava così e alla fine ho iniziato una vita nuova'. Una vita nuova vuol dire nuove persone, nuovi team di lavoro che hanno capito queste canzoni e mi hanno detto 'Tu sei matto, queste canzoni noi le dobbiamo fare!'”.
Nel giorno dell’uscita dell’album Sono un grande, Tiziano Ferro ha lanciato il videoclip del brano Fingo&Spingo: “Parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai. Non c'è un cartellino che timbri, non c'è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no?”.
Nel maggio del prossimo anno Tiziano Ferro tornerà in tour con dodici appuntamenti negli stadi italiani. Venduti già più di 300.000 biglietti. Ecco il calendario completo dell’attesa tournée:
- 30 maggio 2026, LIGNANO – Stadio Teghil
- 6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
- 7 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
- 10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium
- 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Tiziano Ferro è tra gli artisti italiani più amati e popolari a livello internazionale. Tra i successi del cantautore ricordiamo gli album Rosso relativo, Nessuno è solo e Alla mia età. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Xdono, Sere nere, Ti scatterò una foto, E Raffella è mia e La differenza tra me e te. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Breathe Gentle con Kelly Rowland a Universal Prayer con Jamelia.
