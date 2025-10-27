Tiziano Ferro, è uscito il videoclip del nuovo singolo Fingo&Spingo

Nel giorno dell’uscita dell’album Sono un grande, Tiziano Ferro ha lanciato il videoclip del brano Fingo&Spingo: “Non c'è un cartellino che timbri, non c'è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no?”

A tre anni di distanza dall’ultimo album Il mondo è nostro, Tiziano Ferro è tornato con il nuovo disco Sono un grande, anticipato da Cuore rotto. Venerdì 24 ottobre il cantautore ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Fingo&Spingo: “Parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai”.

Tiziano ferro, è uscito il videoclip di Fingo&Spingo

Tiziano Ferro ha pubblicato il nuovo album dichiarando: “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”. Il cantautore ha raccontato: “Ho iniziato a lavorare a queste canzoni al rientro dell'ultimo tour, nel 2023, continuando a scrivere fino alla consegna, quest’anno. Dentro ovviamente c’è finito tutto quello che è accaduto in questi due anni, un grande disastro ma non solo. Le cose erano due: o mettevo in tasca queste canzoni oppure mi fermavo e ammettevo al mondo 'Ecco ragazzi, guardate, andava così e alla fine ho iniziato una vita nuova'. Una vita nuova vuol dire nuove persone, nuovi team di lavoro che hanno capito queste canzoni e mi hanno detto 'Tu sei matto, queste canzoni noi le dobbiamo fare!'”.

