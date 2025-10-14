Esplora tutte le offerte Sky
Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: 11 brani e una bonus track

Musica
Instagram - Getty

Un foglio scritto a mano e postato su Instagram anticipa il nuovo progetto musicale del cantante di Latina in uscita il 24 ottobre. Tra collaborazioni, riflessioni personali e un brano già noto al pubblico, l’artista torna con un lavoro intenso e autobiografico

Manca poco all’uscita di “Sono un grande”, il nuovo album di Tiziano Ferro, atteso per venerdì 24 ottobre. A dieci giorni dal lancio, il cantautore ha pubblicato su Instagram un foglio scritto a mano con la tracklist completa. Il disco, prodotto da Sugar Music, segna il ritorno di Ferro dopo tre anni di silenzio discografico e arriva in un momento di forte cambiamento personale e artistico.

Undici tracce e una bonus track: ecco cosa contiene il disco

Nel nuovo lavoro trovano spazio undici brani inediti, tra cui il singolo “Cuore Rotto”, già in rotazione su molte radio italiane. A questi si aggiunge una bonus track disponibile nelle versioni CD e vinile: “Tra le mani un cuore”, scritta da Ferro insieme a Nek, Marta Venturini e Giulia Anania, e portata in gara da Massimo Ranieri all’ultimo Festival di Sanremo. Il disco è il frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo che l’artista descrive come “tempestoso ma necessario” per ritrovare sé stesso e la sua musica.

Approfondimento

Tiziano Ferro, il nuovo album "Sono un grande" uscirà il 24 ottobre

Ferro si racconta: “Sono un grande” è un messaggio per tutti

Il titolo dell’album prende il nome dal brano omonimo, in cui Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!”. In un’intervista, il cantautore ha spiegato: “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”. Con questo disco, Ferro torna a parlare di sé, ma anche di chi lo ascolta, dando voce a emozioni condivise e a pensieri che spesso restano in silenzio.

Approfondimento

Tiziano Ferro e Jovanotti duettano a un matrimonio a Cortona. VIDEO

