Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: 11 brani e una bonus track

Nel nuovo lavoro trovano spazio undici brani inediti, tra cui il singolo “Cuore Rotto”, già in rotazione su molte radio italiane. A questi si aggiunge una bonus track disponibile nelle versioni CD e vinile: “Tra le mani un cuore”, scritta da Ferro insieme a Nek, Marta Venturini e Giulia Anania, e portata in gara da Massimo Ranieri all’ultimo Festival di Sanremo. Il disco è il frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo che l’artista descrive come “tempestoso ma necessario” per ritrovare sé stesso e la sua musica.

Ferro si racconta: “Sono un grande” è un messaggio per tutti

Il titolo dell’album prende il nome dal brano omonimo, in cui Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!”. In un’intervista, il cantautore ha spiegato: “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”. Con questo disco, Ferro torna a parlare di sé, ma anche di chi lo ascolta, dando voce a emozioni condivise e a pensieri che spesso restano in silenzio.