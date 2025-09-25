Tiziano Ferro, il nuovo album "Sono un grande" uscirà il 24 ottobre

Il cantautore di Latina torna con un nuovo disco, e annuncia il tour Stadi26. È il suo nono album in studio, che arriva a tre anni di distanza dalla sua ultima fatica discografica, intitolata Il mondo è nostro



Tiziano Ferro annuncia l’uscita di un nuovo album, intitolato Sono un grande. Questo nuovo attesissimo disco uscirà il 24 ottobre 2025. Il cantautore di Latina torna con una nuova opera, tanto attesa dai suoi fan, e annuncia anche il tour Stadi26. Sono un grande è il suo nono album in studio, che arriva a tre anni di distanza dalla sua ultima fatica discografica, intitolata Il mondo è nostro. Il 24 ottobre rappresenta un momento significativo nella carriera di Ferro perché segna l’uscita di un nuovo album di inediti che sarà pubblicato per la prima volta sotto l’etichetta Sugar Music.

Dopo oltre due anni di intenso lavoro creativo, Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con un progetto che riflette un percorso personale e artistico segnato da sfide, cambiamenti profondi e uno sguardo positivo verso ciò che verrà. In fondo a questo articolo potete guardare il post con cui il musicista ha annunciato su Instagram l’uscita di Sono un grande.

La nascita di Sono un grande Questo album nasce dall’esperienza diretta di Tiziano Ferro, che in questi anni ha affrontato momenti delicati e li ha trasformati in musica. Il disco mostra una maturità nuova, presentando un Ferro pronto a mettersi in gioco, fedele alla sua guida costante: l’amore per la musica. Nel brano che dà il titolo al disco, il cantautore afferma: “Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!”, spiegando con trasparenza che “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l'ho fatto e un futuro felice me lo merito”. Approfondimento Tiziano Ferro e Jovanotti duettano a un matrimonio a Cortona. VIDEO

Cuore Rotto: il singolo di punta Tra le tracce più rilevanti dell’album spicca Cuore Rotto, singolo che ha conquistato per la seconda settimana consecutiva la vetta della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e di tutte le classifiche di Earone. Questo successo conferma il legame solido e duraturo tra Tiziano Ferro e il pubblico, consolidando ulteriormente il ruolo del cantautore nella scena musicale nazionale. Approfondimento Tiziano Ferro torna in concerto, le date del tour negli stadi

Stadi26: il ritorno ai grandi palcoscenici Il 2026 sarà l’anno del ritorno dal vivo di Tiziano Ferro con il tour Stadi26, già accolto con entusiasmo dal pubblico. La vendita dei biglietti ha superato i 200.000 pezzi, costringendo all’aggiunta di nuove date negli stadi principali: lo Stadio San Siro di Milano, con spettacoli il 7 e il 10 giugno, e lo Stadio Olimpico di Roma, con date il 27 e il 28 giugno. Il calendario completo delle date include: 30 maggio a Lignano, 6 e 7 giugno a Milano, 10 giugno a Torino, 14 giugno a Bologna, 18 giugno a Padova, 23 giugno a Napoli, 27 e 28 giugno a Roma, 3 luglio ad Ancona, 8 luglio a Bari e 12 luglio a Messina. Approfondimento Torna Tiziano Ferro col singolo Cuore rotto