Tiziano Ferro, testo e significato del nuovo singolo Fingo&Spingo

Esce oggi, venerdì 24 ottobre 2025, il nuovo grido liberatorio del cantautore di Latina, secondo estratto dal nuovo album Sono un grande. Una riflessione profonda sulla doppia identità di un artista e sull’impossibilità di separare completamente la vita privata da quella pubblica

Tiziano Ferro è tornato e non sembra aver intenzione di fermarsi . Dopo due anni di pausa discografica il cantautore torna con una nuova consapevolezza e una forte voglia di riscatto. Il singolo Fingo&Spingo è il secondo estratto dall’album Sono un grande, anticipato a sua volta dal brano Cuore Rotto , che già aveva mostrato la complessità e la profondità dell'ultimo periodo vissuto dall’artista. Come spesso accade dopo la tempesta torna il sereno — e per Tiziano è arrivato il momento di riscattarsi da tutto e da tutti.

Fingo&Spingo: il testo

Il capo non mi ha visto

Affatto stanco io ci credo

“Cazzo se sei bianco

Sembri fatto

Togliti sto viso sfatto”

Ho circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila

E non importa la cura, la soglia del dolore

La tua gente ti aspetta e ti rispetta

Con la stessa voglia e lo stesso fuoco

Del primo giorno e quando sarai pronto (Fingo)

Torna pure a dare fuoco al mondo (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto

Se non hai speranza (Fingo)

perché chiedi aiuto? (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

Spingo e spingo

Quell’ago nelle vene

Paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo e spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)

Il posto in cui la vita mi lasciò non merita menzione

Non sei morto e non sei Dio

Non dimenticarlo che sei nato con una missione

Per la gente che ti aspetta in fila ore, ore ed ore

C’è chi si fida di te

Che tu li possa curare

Come tu ti fidasti di loro

Quindi fai quel che ti pare

Scegli tu il momento, basta cazzate

E mettiti a cantare (Fingo e spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto

Se non hai speranza (Fingo)

perché chiedi aiuto? (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

Spingo e spingo

Quell’ago nelle vene

Paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo e spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)

Ora è il turno dei grandi

Che hanno un grande segreto

Senza scomodarti

Abbandonati e fatti

Concediti all’evento

All’innamoramento eterno (Fingo e spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

[Che se] fingo ancora [Ancora, ancora]

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto [Oh]

Se non hai speranza [No]

perché chiedi aiuto? (Fingo e spingo) [No, no]

(Stanotte [No, no] non lo so, no no no)

Fingo e fingo [Fingo e fingo]

Stanotte non distinguo [Stanotte, no, no]

Spingo e spingo [Spingo, spingo]

Quell’ago nelle vene

[E se] paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo o spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)