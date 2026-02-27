Renga e Ferreri a Sanremo 2026, duetto e testo della cover di Ragazzo solo, Ragazza solaSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Francesco Renga fra i 30 artisti in gara con il brano Il meglio di me, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Ragazzo solo, Ragazza sola accompagnato da Giusy Ferreri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Francesco Renga, undici volte a Sanremo
A vent’anni dalla sua vittoria con Angelo nel 2005, Francesco Renga torna per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston. Quest’anno con Il meglio di me, un brano incentrato sull'accettazione delle proprie fragilità e sulla scelta di non scaricare il proprio peso emotivo sulle persone care. La sua storia con la kermesse sanremese affonda le radici nel 1991. Renga in quell’anno partecipa come membro di un gruppo, i Timori e vince il Premio della Critica nella categoria Giovani. Partecipa al festival come solista nel 2001, 2002, 2005, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, con un duetto nel 2024. Nella serata delle cover dell'edizione 2026 si esibirà insieme a Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola, versione italiana di Space Oddity di David Bowie con testo di Mogol. Nel corso della sua carriera, oltre ad aver prodotto nove album in studio, due dal vivo, un album tributo e quattro raccolte, è stato giudice ad Amici, The Voice, All Together Now. Con l’ultima partecipazione eguaglia Patty Pravo come artista più presente in gara nel 2026.
Giusy Ferreri
Una voce inconfondibile quella di Giusy Ferreri, una delle artiste più premiate del panorama artistico musicale italiano. Dal 2008 con il brano Non ti scordar di me, inizia la sua carriera. Il successo è immediato. Nel corso degli anni ha collezionato brani amatissimi dai suoi fan, tra cui novembre, Stai fermo lì, Volevo te e Partiti adesso, oltre ad album come Gaetana e Fotografie. La sua discografia è costellata anche di collaborazioni trasversali e tormentoni estivi diventati iconici: Roma-Bangkok con Baby K, La isla con Elettra Lamborghini, Amore e capoeira con Takagi & Ketra e Sean Kingston, Non solo parole con Gigi D'Alessio e L'amore mi perseguita con Federico Zampaglione. I numeri non mentono: s Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Giusy Ferreri è la decima artista più certificata in Italia dal 2009 ad oggi con un disco di diamante, sedici dischi di platino e quattro dischi d’oro. Stasera salirà sul palco come ospite dopo aver partecipato quattro volte in gara al Festival di Sanremo dal 2011 al 2022. Per un periodo ha fatto parte del progetto collettivo Bloom, con cui ha pubblicato l'album Hangover. Più di recente è tornata alla carriera solista con il singolo Musica Classica, uscito il 2 gennaio e accolto con grande entusiasmo dal suo pubblico.
Ragazzo solo, ragazza sola (in origine) di David Bowie
Alla fine degli anni Sessanta, poichè Space Oddity non aveva ottenuto un grande seguito nel mercato discografico italiano, David Bowie decise di pubblicare una versione del brano in italiano e lavorò con Mogol. Il paroliere italiano però, non si limitò a tradurre il brano: lo reinventò. Ragazzo solo, ragazza sola racconta la storia di due ragazzi abbandonati dai rispettivi amori.
Il testo di Ragazzo solo, ragazza sola
La mia mente ha preso il volo
Un pensiero uno solo
Io cammino mentre dorme la città
I suoi occhi nella notte
Fanali bianchi nella notte
Una voce che mi parla chi sarà?
Dimmi ragazzo solo dove vai
Perchè tanto dolore?
Hai perduto senza dubbio un grande amore
Ma di amori è tutta piena la città
No ragazza sola, no no no
Stavolta sei in errore
Non ho perso solamente un grande amore
Ieri sera ho perso tutto con lei
Ma lei
I colori della vita
Dei cieli blu
Una come lei non la troverò mai più
Ora ragazzo solo dove andrai
La notte è un grande mare
Se ti serve la mia mano per nuotare
Grazie ma stasera io vorrei morire
Perchè sai negli occhi miei
C'è un angelo, un angelo
Che ormai non vola più
Che ormai non vola più
Che ormai non vola più
C'è lei
I colori della vita
Dei cieli blu
Una come lei non la troverà mai più
