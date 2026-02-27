Una voce inconfondibile quella di Giusy Ferreri, una delle artiste più premiate del panorama artistico musicale italiano. Dal 2008 con il brano Non ti scordar di me, inizia la sua carriera. Il successo è immediato. Nel corso degli anni ha collezionato brani amatissimi dai suoi fan, tra cui novembre, Stai fermo lì, Volevo te e Partiti adesso, oltre ad album come Gaetana e Fotografie. La sua discografia è costellata anche di collaborazioni trasversali e tormentoni estivi diventati iconici: Roma-Bangkok con Baby K, La isla con Elettra Lamborghini, Amore e capoeira con Takagi & Ketra e Sean Kingston, Non solo parole con Gigi D'Alessio e L'amore mi perseguita con Federico Zampaglione. I numeri non mentono: s Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Giusy Ferreri è la decima artista più certificata in Italia dal 2009 ad oggi con un disco di diamante, sedici dischi di platino e quattro dischi d’oro. Stasera salirà sul palco come ospite dopo aver partecipato quattro volte in gara al Festival di Sanremo dal 2011 al 2022. Per un periodo ha fatto parte del progetto collettivo Bloom, con cui ha pubblicato l'album Hangover. Più di recente è tornata alla carriera solista con il singolo Musica Classica, uscito il 2 gennaio e accolto con grande entusiasmo dal suo pubblico.

Giusy Ferreri - ©Getty