Patty Pravo con Timofej Andrijashenko a Sanremo 2026, il duetto in Ti lascio una canzoneMusica
Introduzione
Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Patty Pravo si esibirà con Timofej Andrijashenko nel brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli in un doppio omaggio alla compianta regina della musica Ornella Vanoni e al direttore d'orchestra scomparso Peppe Vessicchio.
Quello che devi sapere
Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026
Patty Pravo, 77 anni, è per l'11ª volta in gara al Festival di Sanremo con la canzone Opera.
Nella serata delle cover, omaggerà insieme al primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano Timofej Andrijashenko la compianta amica Ornella Vanoni sulle note del brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli (testo di Gino Paoli e musica di Gino Paoli e Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra più amato del Festival di Sanremo scomparso all'età di 69 anni nel novembre 2025).
Protagonista indiscussa della canzone italiana da sei decenni, non solo grazie allo stile e alle vocalità inconfondibili, ma anche grazie alla personalità anticonformista, libera e all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni dell’interpretazione femminile in Italia e ha contribuito all'evoluzione del costume. La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l'hanno infatti resa un'icona di trasgressione. Per lei hanno scritto i più grandi autori italiani. La cantante si è esibita in nove lingue, ha venduto oltre 120 milioni di dischi e ha partecipato già 10 volte al Festival di Sanremo. Nata il 9 aprile 1948 a Venezia, dopo gli studi al Conservatorio Benedetto Marcello, Patty Pravo (all'anagrafe Nicoletta Strambelli) è approdata sulla scena romana degli anni Sessanta, dove è presto diventata la celebre Ragazza del Piper. Nel 1966 ha debuttato con il singolo Ragazzo triste, la versione italiana della canzone But You're Mine di Sonny & Cher scritta da Gianni Boncompagni, il primo tassello di una carriera costellata di successi. Nel 1968 il brano La bambola ha consacrato Patty Pravo. La canzone è diventata un classico della musica leggera italiana con 49 milioni di copie vendute nel mondo, seguito da altra interpretazioni che fanno ancora parte dell’immaginario collettivo, come Se perdo te. el 1973 ha realizzato uno dei maggiori successi della sua carriera, Pazza idea, mentre nel 1978 ha cantato un altro brano iconico della canzone d'autore italiana, Pensiero stupendo di Oscar Prudente e Ivano Fossati. Nel 1984 è tornata dopo 14 anni al Festival di Sanremo con il brano autobiografico Per una bambola, con il quale ha vinto il Premio della Critica, mentre nel 1997 ha conquistato ancora una volta il Teatro Artiston con la canzone E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri. Il brano ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio per la Miglior Musica. Ancora, nel 2016 l'artista è tornata al Festival di Sanremo con il brano Cieli immensi, che ha ottenuto il Premio della Critica e un importante successo di pubblico. Nel 2025 ha pubblicato i singoli Ho provato tutto (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e Ratatan (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis), entrambi anticipazioni del nuovo album Opera, il 29º disco di inediti che uscirà il 6 marzo con 11 brani firmati, tra gli altri, da Giovanni Caccamo (anche Art Director del concept grafico e visivo dell’album), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Marianne Mirage e Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza.
Chi è Timofej Andrijashenko
Nella serata delle cover, Patty Pravo salirà sul palco con Timofej Andrijashenko per cantare Ti lascio una canzone di Gino Paoli.
Nato il 29 novembre 1994 a Riga, in Lettonia, Timofej Andriashenko è il primo ballerino del Corpo di ballo del Teatro alla Scala dal 2018. Dopo aver iniziato gli studi di danza classica all'età di 9 anni presso l'Accademia Nazionale Statale di Riga, nel 2009 ha vinto una borsa di studio per perfezionarsi al Russian Ballet College di Genova. Nel 2014, dopo aver danzato come solista e primo ballerino nel corps de ballet del Teatro dell'Opera di Roma sotto la direzione di Micha van Hoecke, si è unito al corpo di ballo del Teatro alla Scala, dove è diventato primo ballerino nel 2018. Il suo repertorio include molti dei maggiori ruoli maschili, come Albrecth in Giselle, Romeo in Romeo e Giulietta, Basilio in Don Chisciotte, Des Grieux ne L'Histoire de Manon, Cavalier ne Lo schiaccianoci di George Balanchine, Lensky e l'eponimo protagonista nell'Onegin di John Cranko, Siegfried ne Il lago dei cigni, il principe Désiré ne La bella addormentata, Franz in Coppélia e Conrad ne Le Corsaire. Nel 2022 è stato inoltre tra gli ospiti di Roberto Bolle nella quinta edizione del programma televisivo Danza con me. Nella vita privata, è sposato con l'Étoile Nicoletta Manni, alla quale nel 2022 ha chiesto a sorpresa la mano all'Arena di Verona dopo aver interpretato insieme la scena del balcone tratta dal primo atto di Romeo e Giulietta durante lo spettacolo Roberto Bolle & Friends.
"Ti lascio una canzone" di Gino Paoli
Il brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli è stato pubblicato nel 1985. Nella serata delle cover, Patty Pravo e Timofej Andrijashenko eseguiranno un doppio omaggio alla compianta regina della musica Ornella Vanoni, voce della canzone, tra le più celebri in coppia con Gino Paoli [i due avevano coltivato un sodalizio artistico e sentimentale, ndr], e il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio, tra gli autori del brano. La canzone trasforma la fine di un amore nell'accettazione della separazione e nel dono eterno della memoria, lontana dal dolore della rottura.
Il testo della canzone
Ecco il testo del brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli:
Finito il tempo di cantare insieme
si chiude qui la pagina in comune
il mondo si è fermato io ora scendo qui
prosegui tu, ma non ti mando sola...
Ti lascio una canzone
per coprirti se avrai freddo
ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame
ti lascio una canzone da bere se avrai sete
ti lascio una canzone da cantare...Una canzone che tu potrai cantare a chi
a chi tu amerai dopo di me
a chi tu amerai dopo di me...
Ti lascio una canzone da indossare sopra il cuore
ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno
ti lascio una canzone per farti compagnia
ti lascio una canzone da cantare...
Una canzone che tu potrai cantare a chi
a chi tu amerai dopo di me
a chi non amerai senza di me...
