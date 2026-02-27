Patty Pravo, 77 anni, è per l'11ª volta in gara al Festival di Sanremo con la canzone Opera.

Nella serata delle cover, omaggerà insieme al primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano Timofej Andrijashenko la compianta amica Ornella Vanoni sulle note del brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli (testo di Gino Paoli e musica di Gino Paoli e Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra più amato del Festival di Sanremo scomparso all'età di 69 anni nel novembre 2025).

Protagonista indiscussa della canzone italiana da sei decenni, non solo grazie allo stile e alle vocalità inconfondibili, ma anche grazie alla personalità anticonformista, libera e all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni dell’interpretazione femminile in Italia e ha contribuito all'evoluzione del costume. La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l'hanno infatti resa un'icona di trasgressione. Per lei hanno scritto i più grandi autori italiani. La cantante si è esibita in nove lingue, ha venduto oltre 120 milioni di dischi e ha partecipato già 10 volte al Festival di Sanremo. Nata il 9 aprile 1948 a Venezia, dopo gli studi al Conservatorio Benedetto Marcello, Patty Pravo (all'anagrafe Nicoletta Strambelli) è approdata sulla scena romana degli anni Sessanta, dove è presto diventata la celebre Ragazza del Piper. Nel 1966 ha debuttato con il singolo Ragazzo triste, la versione italiana della canzone But You're Mine di Sonny & Cher scritta da Gianni Boncompagni, il primo tassello di una carriera costellata di successi. Nel 1968 il brano La bambola ha consacrato Patty Pravo. La canzone è diventata un classico della musica leggera italiana con 49 milioni di copie vendute nel mondo, seguito da altra interpretazioni che fanno ancora parte dell’immaginario collettivo, come Se perdo te. el 1973 ha realizzato uno dei maggiori successi della sua carriera, Pazza idea, mentre nel 1978 ha cantato un altro brano iconico della canzone d'autore italiana, Pensiero stupendo di Oscar Prudente e Ivano Fossati. Nel 1984 è tornata dopo 14 anni al Festival di Sanremo con il brano autobiografico Per una bambola, con il quale ha vinto il Premio della Critica, mentre nel 1997 ha conquistato ancora una volta il Teatro Artiston con la canzone E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri. Il brano ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio per la Miglior Musica. Ancora, nel 2016 l'artista è tornata al Festival di Sanremo con il brano Cieli immensi, che ha ottenuto il Premio della Critica e un importante successo di pubblico. Nel 2025 ha pubblicato i singoli Ho provato tutto (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e Ratatan (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis), entrambi anticipazioni del nuovo album Opera, il 29º disco di inediti che uscirà il 6 marzo con 11 brani firmati, tra gli altri, da Giovanni Caccamo (anche Art Director del concept grafico e visivo dell’album), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Marianne Mirage e Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza.

