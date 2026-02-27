Martedì 24 febbraio è iniziato al Teatro Ariston la 76ª edizione del Festival di Sanremo ( SEGUI LA DIRETTA - IL PROGRAMMA - LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA ) sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big e le quattro Nuove Proposte . Per il televoto , i numeri di telefono sono 894.001 da numero fisso e 475.475.1 da numero mobile . I telespettatori potranno esprimere il proprio voto rispettivamente digitando sulla tastiera o inviando tramite SMS il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione dallo stesso Carlo Conti e dai co-conduttori. Il numero massimo di voti per ciascuna utenza telefonica è pari a 3 voti per ogni sessione di voto . Nell' ultima votazione , quando si potrà votare per le prime cinque posizioni della finale, il numero di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica sarà pari a 1 voto .

COME VOTARE

Le Giurie sono tre: Giuria della Sala Stampa Tv e Web, Televoto del Pubblico e Giuria delle Radio.

Prima serata - martedì 24 febbraio : si sono esibiti tutti e 30 i Big . Solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica di tutte e 30 le canzoni (TUTTI I TESTI). Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento.

: si sono esibiti . Solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica di tutte e 30 le canzoni (TUTTI I TESTI). Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Seconda serata - mercoledì 25 febbraio : si sono esibiti i primi 15 Big . Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio hanno votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sono esibite anche le quattro Nuove Proposte . I due artisti più votati dal Televoto del Pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, Nicolò Filippucci e Angelica Bove, hanno avuto accesso alla finale.





: si sono esibiti . Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio hanno votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sono esibite anche le . dal Televoto del Pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, Nicolò Filippucci e Angelica Bove, hanno avuto accesso alla finale. Terza serata - giovedì 26 febbraio : si sono esibiti i restanti 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si è svolta anche la sfida tra i due finalisti delle Nuove Proposte , vinta da Nicolò Filippucci con Laguna.



: si sono esibiti Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si è svolta anche la sfida tra i , vinta da Nicolò Filippucci con Laguna. Quarta serata - venerdì 27 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big con un ospite in duetti (TUTTI I DUETTI) del repertorio italiano o internazionale. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine sarà annunciato il vincitore di puntata.

I codici della quarta serata

CODICE 01 Elettra Lamborghini con Las Ketchup - Aserejé

CODICE 02 Eddie Brock con Fabrizio Moro - Portami via

CODICE 03 Mara Sattei con Mecna - L’ultimo bacio

CODICE 04 Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - Ti lascio una canzone

CODICE 05 Levante con Gaia - I maschi

CODICE 06 Malika Ayane con Claudio Santamaria - Mi sei scoppiato dentro il cuore

CODICE 07 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - Occhi di gatto

CODICE 08 Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - Su di noi

CODICE 09 Tommaso Paradiso con Stadio - L’ultima luna

CODICE 10 Michele Bravi con Fiorella Mannoia - Domani è un altro giorno

CODICE 11 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - Vita

CODICE 12 Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - Il mondo

CODICE 13 Fulminacci con Francesca Fagnani - Parole Parole

CODICE 14 LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo - Andamento lento

CODICE 15 Raf con The Kolors - The riddle

CODICE 16 J-Ax con Ligera County Fam - E la vita, la vita

CODICE 17 Ditonellapiaga con TonyPitony - The lady is a tramp

CODICE 18 Enrico Nigiotti con ALFA - En e Xanax

CODICE 19 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - Besame Mucho

CODICE 20 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack

CODICE 21 Francesco Renga con Giusy Ferreri - Ragazzo solo, ragazza sola

CODICE 22 Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA - Quello che le donne non dicono

CODICE 23 Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - Baila Morena

CODICE 24 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - Cinque giorni

CODICE 25 Fedez & Masini con Stjepan Hauser - Meravigliosa Creatura

CODICE 26 Ermal Meta con Dardust - Golden Hour

CODICE 27 Nayt con Joan Thiele - La canzone dell’amore perduto

CODICE 28 Luchè con Gianluca Grignani - Falco a metà

CODICE 29 Chiello con maestro Saverio Cigarini - Mi sono innamorato di te

CODICE 30 Leo Gassmann con Aiello - Era già tutto previsto

Serata finale - sabato 28 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione, Carlo Conti annuncerà la classifica con le prime 5 posizioni e i risultati verranno sommati a quelli della prima, seconda e terza serata. I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e, nuovamente, il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026.