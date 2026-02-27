Al via la 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. Ecco come votare gli artisti preferiti
Martedì 24 febbraio è iniziato al Teatro Ariston la 76ª edizione del Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA - IL PROGRAMMA - LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA) sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big e le quattro Nuove Proposte. Per il televoto, i numeri di telefono sono 894.001 da numero fisso e 475.475.1 da numero mobile. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto rispettivamente digitando sulla tastiera o inviando tramite SMS il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione dallo stesso Carlo Conti e dai co-conduttori. Il numero massimo di voti per ciascuna utenza telefonica è pari a 3 voti per ogni sessione di voto. Nell'ultima votazione, quando si potrà votare per le prime cinque posizioni della finale, il numero di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica sarà pari a 1 voto.
COME VOTARE
Le Giurie sono tre: Giuria della Sala Stampa Tv e Web, Televoto del Pubblico e Giuria delle Radio.
- Prima serata - martedì 24 febbraio: si sono esibiti tutti e 30 i Big. Solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica di tutte e 30 le canzoni (TUTTI I TESTI). Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento.
- Seconda serata - mercoledì 25 febbraio: si sono esibiti i primi 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio hanno votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sono esibite anche le quattro Nuove Proposte. I due artisti più votati dal Televoto del Pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, Nicolò Filippucci e Angelica Bove, hanno avuto accesso alla finale.
- Terza serata - giovedì 26 febbraio: si sono esibiti i restanti 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si è svolta anche la sfida tra i due finalisti delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con Laguna.
- Quarta serata - venerdì 27 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big con un ospite in duetti (TUTTI I DUETTI) del repertorio italiano o internazionale. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine sarà annunciato il vincitore di puntata.
CODICE 02 Eddie Brock con Fabrizio Moro - Portami via
CODICE 03 Mara Sattei con Mecna - L’ultimo bacio
CODICE 04 Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - Ti lascio una canzone
CODICE 05 Levante con Gaia - I maschi
CODICE 06 Malika Ayane con Claudio Santamaria - Mi sei scoppiato dentro il cuore
CODICE 07 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - Occhi di gatto
CODICE 08 Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - Su di noi
CODICE 09 Tommaso Paradiso con Stadio - L’ultima luna
CODICE 10 Michele Bravi con Fiorella Mannoia - Domani è un altro giorno
CODICE 11 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - Vita
CODICE 12 Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - Il mondo
CODICE 13 Fulminacci con Francesca Fagnani - Parole Parole
CODICE 14 LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo - Andamento lento
CODICE 15 Raf con The Kolors - The riddle
CODICE 16 J-Ax con Ligera County Fam - E la vita, la vita
CODICE 17 Ditonellapiaga con TonyPitony - The lady is a tramp
CODICE 18 Enrico Nigiotti con ALFA - En e Xanax
CODICE 19 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - Besame Mucho
CODICE 20 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack
CODICE 21 Francesco Renga con Giusy Ferreri - Ragazzo solo, ragazza sola
CODICE 22 Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA - Quello che le donne non dicono
CODICE 23 Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - Baila Morena
CODICE 24 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - Cinque giorni
CODICE 25 Fedez & Masini con Stjepan Hauser - Meravigliosa Creatura
CODICE 26 Ermal Meta con Dardust - Golden Hour
CODICE 27 Nayt con Joan Thiele - La canzone dell’amore perduto
CODICE 28 Luchè con Gianluca Grignani - Falco a metà
CODICE 29 Chiello con maestro Saverio Cigarini - Mi sono innamorato di te
CODICE 30 Leo Gassmann con Aiello - Era già tutto previsto
- Serata finale - sabato 28 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione, Carlo Conti annuncerà la classifica con le prime 5 posizioni e i risultati verranno sommati a quelli della prima, seconda e terza serata. I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e, nuovamente, il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026.
