Fiorentino classe 1964, Marco Masini è figlio d’arte ed eredita l’amore per la musica da sua madre. Nei primi anni da musicista sperimenta tra le sonorità più disparate saltando da un piano bar all’altro. Dopo l’incontro con Giancarlo Bigazzi, Masini collabora alla realizzazione di una serie di colonne sonore, tra cui Mediterraneo, Mery per sempre e Ragazzi fuori. Nel 1990 si presenta a Sanremo e vince nella sezione Nuove proposte con Disperato. Negli anni seguenti accumula successi ma anche tante polemiche a causa di alcune sue produzioni: Vaffanculo, Bella stronza e Principessa tra le altre. Nel 2001 annuncia il ritiro dalle scene per poi tornare nel 2004 con una bella rivincita: la prima vittoria nella categoria Big al festival di Sanremo, nella categoria con L'uomo volante. Nel 2026 torna all'Ariston con il nuovo album Perfetto imperfetto e con Fedez al fianco. Oltre ai 12 album prodotti in studi, 13 se si considera Perfetto Imperfetto, ai quattro album dal vivo e a otto raccolte, Masini ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui I migliori anni, 7 vite e The Band e ha scritto la sua autobiografia L’altalena. La mia storia, edita da Mondadori.