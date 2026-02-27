Fedez con Marco Masini e Stjepan Hauser a Sanremo 2026, la cover di Meravigliosa creaturaSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Fedez e Marco Masini fra i 30 artisti in gara con il brano Male necessario, questa sera si esibiscono sul palco del Teatro Ariston con la canzone Meravigliosa creatura accompagnati da Stjepan Hauser. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Fedez e Marco Masini: due generazioni a confronto all'Ariston
Marco Masini alla sua decima partecipazione, Fedez alla sua terza. I due partecipano insieme con Male necessario, un brano scritto a quattro mani. Il testo che è nato dal confronto generazionale è un “mantra contro le tempeste” come lo ha definito Fedez. I due decidono di partecipare insieme dopo che nel 2025, Masini partecipa come ospite durante la serata dei duetti invitato dallo stesso Federico. "Due generazioni così diverse possono aiutarsi” sottolinea Masini. Nella serata delle cover i due si esibiranno con Meravigliosa Creatura insieme al violoncellista Stjepan Hauser.
Fedez
Cresciuto tra Rozzano e Corsico, Federico Leonardo Lucia nasce a Milano nel 1989 e inizia la sua carriera nella musica da giovanissimo con il freestyle, vera essenza sonora dell’hip hop. Nel 2011 pubblica il suo primo album ufficiale autoprodotto Penisola che non c’è. Primo disco di platino nel 2013 con Sig.Brainwash. Due anni dopo affianca alla carriera musicale, quella televisiva come giudice di XFactor. Nel 2017 è la volta di Comunisti col Rolex con J-Ax e quattro anni dopo partecipa per la prima volta a Sanremo con l’amica e collega Francesca Michilelin. I due ottengono la seconda posizione.
Marco Masini
Fiorentino classe 1964, Marco Masini è figlio d’arte ed eredita l’amore per la musica da sua madre. Nei primi anni da musicista sperimenta tra le sonorità più disparate saltando da un piano bar all’altro. Dopo l’incontro con Giancarlo Bigazzi, Masini collabora alla realizzazione di una serie di colonne sonore, tra cui Mediterraneo, Mery per sempre e Ragazzi fuori. Nel 1990 si presenta a Sanremo e vince nella sezione Nuove proposte con Disperato. Negli anni seguenti accumula successi ma anche tante polemiche a causa di alcune sue produzioni: Vaffanculo, Bella stronza e Principessa tra le altre. Nel 2001 annuncia il ritiro dalle scene per poi tornare nel 2004 con una bella rivincita: la prima vittoria nella categoria Big al festival di Sanremo, nella categoria con L'uomo volante. Nel 2026 torna all'Ariston con il nuovo album Perfetto imperfetto e con Fedez al fianco. Oltre ai 12 album prodotti in studi, 13 se si considera Perfetto Imperfetto, ai quattro album dal vivo e a otto raccolte, Masini ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui I migliori anni, 7 vite e The Band e ha scritto la sua autobiografia L’altalena. La mia storia, edita da Mondadori.
Chi è Stjepan Hauser
Violoncellista croato e figlio d’arte diventa famoso a livello internazionale come parte del duo 2Cellos. Suona nei teatri di tutto il mondo sia come solista che con celebri musicisti come Mstislav Rostropovič e Bernard Greenhouse e segue in un tour mondiale Elton John. Riceve numerosi riconoscimenti e, nonostante la giovane età, si esibisce a Buckingham Palace a al St.Jame’s Palace per il principe di Galles Carlo. Noto al grande pubblico per le sue esibizioni cinematografiche, incide con il suo amico e collega Luka Sulic sei album in studio, una raccolta e un EP.
Meravigliosa creatura di Gianna Nannini
Lanciata in contemporanea su quasi tutte le reti radiofoniche italiane alla mezzanotte tra il 31 dicembre del 1994 e il primo gennaio del 1995, il singolo anticipava l’uscita dell’album pop rock Dispetto, firmato da Gianna Nannini. Il testo racconta di un amore travolgente. Fulmini e tempeste da superare per la persona amata: è questa la figura, quasi sacra, che la Nannini ritrae con la sua penna. Il brano rinasce nel 2004, poichè riproposto con un nuovo arrangiamento nell'album Perle. Nel 2007 questa nuova versione viene scelta come colonna sonora per uno spot della Fiat Bravo, ed è così che il brano raggiunge il primo posto in classifica nelle vendite digitali di quell'anno.
Testo di Meravigliosa creatura
Molti mari e fiumi
Attraverserò
Dentro la tua terra
Mi ritroverai
Turbini e tempeste
Io cavalcherò
Volero tra i fulmini
Per averti
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
Luce dei miei occhi
Brilla su di me
Voglio mille lune
Per accarezzarti
Pendo dai tuoi sogni
Veglio su di te
Non svegliarti, non svegliarti
Non svegliarti ancora
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole, mi tremano le parole
Amo la vita meravigliosa
Meravigliosa creatura, un bacio lento
Meravigliosa paura di averti accanto
All'improvviso tu scendi nel paradiso
Muoio d'amore meraviglioso
Meravigliosa creatura
Meravigliosa
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
