Sanremo, Alessandro Siani ospite a sorpresa: tra omaggio a Pippo Baudo e battute. VIDEOMusica
L'attore napoletano è salito sul palco dell'Ariston per presentare alcuni artisti in gara e intrattenere il pubblico con la sua comicità. A partire da un botta e risposta con Carlo Conti su perché "Sanremo è Sanremo"
Alessandro Siani è l’ospite a sorpresa della serata delle cover e dei duetti, la quarta del 76esimo Festival di Sanremo (LA DIRETTA – LA SCALETTA). Oltre a presentare le esibizioni di alcuni dei concorrenti in gara, Siani ha intrattenuto il pubblico dell’Ariston e da casa con la sua comicità, a partire da un pezzo a due con Carlo Conti che, facendo eco al vecchio e celebre jingle delle edizioni condotte e dirette da Pippo Baudo, ha spiegato perché “Sanremo è Sanremo”.
"Sanremo è Sanremo"
"Sanremo è Sanremo - esordisce Conti - perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane". E Siani: "Perché ha 76 anni di vita ma ancora in attività: l'età pensionabile si è allungata assai". Poi il comico napoletano ha aggiunto che Sanremo "è l'unica città che quando la nomina non serve aggiungere altro", e che "è l'unica città per cui si può dire: ho fatto Sanremo, ho vinto Sanremo, è finita Sanremo". Ancora Conti ha detto: "Sanremo è Sanremo perché Marco se n'è andato e non ritorna più", ma Siani lo ha corretto con un po’ di amarcord: "No quello è Bugo". L'elenco prosegue tra vizi e virtù del festival. "Qui una canzone dura tre minuti ma può restare una vita", dice Conti. "E una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita", ha risposto Siani. E poi: "Sanremo è il contrario di tutto, non è una città, è una condizione permanente dell'anima".
I nomi degli artisti
Siani ha poi ironizzato sui nomi di molti degli artisti in gara: "Tu hai chiamato a Sanremo Eddie Brock, Nayt, LDA, Luchè, Samurai Jay, J-Ax e Aka 7even. I concorrenti dell'Eurovision a confronto sono di Santa Maria Capua Vetere", ha detto. In un altro intervento a rievocato alcune fake news uscite intorno al Festival gli anni scorsi, da Massimo Ranieri e Tiziano Ferro padre figlio a Tananai nipote di Gianni Morandi, per chiudere con Carlo Conti figlio di Pelè e Cristiano Malgioglio (quest'ultima inventata da lui).
