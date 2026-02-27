Alessandro Siani è l’ospite a sorpresa della serata delle cover e dei duetti , la quarta del 76esimo Festival di Sanremo ( LA DIRETTA – LA SCALETTA ). Oltre a presentare le esibizioni di alcuni dei concorrenti in gara, Siani ha intrattenuto il pubblico dell’Ariston e da casa con la sua comicità, a partire da un pezzo a due con Carlo Conti che, facendo eco al vecchio e celebre jingle delle edizioni condotte e dirette da Pippo Baudo, ha spiegato perché “Sanremo è Sanremo”.

"Sanremo è Sanremo - esordisce Conti - perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane". E Siani: "Perché ha 76 anni di vita ma ancora in attività: l'età pensionabile si è allungata assai". Poi il comico napoletano ha aggiunto che Sanremo "è l'unica città che quando la nomina non serve aggiungere altro", e che "è l'unica città per cui si può dire: ho fatto Sanremo, ho vinto Sanremo, è finita Sanremo". Ancora Conti ha detto: "Sanremo è Sanremo perché Marco se n'è andato e non ritorna più", ma Siani lo ha corretto con un po’ di amarcord: "No quello è Bugo". L'elenco prosegue tra vizi e virtù del festival. "Qui una canzone dura tre minuti ma può restare una vita", dice Conti. "E una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita", ha risposto Siani. E poi: "Sanremo è il contrario di tutto, non è una città, è una condizione permanente dell'anima".