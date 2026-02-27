Da molti definito un rapper, da altri un cantautore. Una cosa è certa, Sayf è un’artista e un musicista a tutto tondo. È nato a Genova nel marzo del 1999 ed è cresciuto in Liguria. Di origini italo tunisine, partecipa per la prima volta alla kermesse con il brano Tu mi piaci tanto. Un ottimo debutto il suo che si è presentato in pima serata con un completo a righe, una cravatta argentata, retrò ma non troppo. Cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, fin da piccolo mostra passione per la musica: alle medie impara a suonare la tromba, strumento che integra ancora oggi nei suoi live su basi trap e urban, e a 14 anni si avvicina al rap. Nel 2017 fonda con il producer genovese Zero Vicious il collettivo Luvre Muzik, pubblicando i mixtape indipendenti Sono triste ed Everyday Struggle. Poi nel 2024 fonda il movimento Genovarabe con artisti liguri come Helmi Sa7bi, Sossy, Marvin e Vincè, unendo tradizione cantautorale genovese, sonorità arabe e urban contemporaneo, mentre firma con la Warner e pubblica l'EP Se Dio Vuole. Tra i singoli più ascoltati dell’artista pubblicati lo scorso anno Pachamama feat. Rhove e Chanelina Soubrette con Disme ed Ele A, oltre a Sto bene al mare e collaborazioni con Guè, Artie 5ive, Marco Mengoni e Rkomi.