Sayf, Alex Britti e Mario Biondi a Sanremo 2026: il trio e il testo di Hit the Road JackSpettacolo
Introduzione
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Sayf, fra i 30 artisti in gara con il brano Tu mi piaci tanto, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Hit the Road Jack di Ray Charles, accompagnato da Alex Britti e Mario Biondi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Sayf per la prima volta a Sanremo
Da molti definito un rapper, da altri un cantautore. Una cosa è certa, Sayf è un’artista e un musicista a tutto tondo. È nato a Genova nel marzo del 1999 ed è cresciuto in Liguria. Di origini italo tunisine, partecipa per la prima volta alla kermesse con il brano Tu mi piaci tanto. Un ottimo debutto il suo che si è presentato in pima serata con un completo a righe, una cravatta argentata, retrò ma non troppo. Cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, fin da piccolo mostra passione per la musica: alle medie impara a suonare la tromba, strumento che integra ancora oggi nei suoi live su basi trap e urban, e a 14 anni si avvicina al rap. Nel 2017 fonda con il producer genovese Zero Vicious il collettivo Luvre Muzik, pubblicando i mixtape indipendenti Sono triste ed Everyday Struggle. Poi nel 2024 fonda il movimento Genovarabe con artisti liguri come Helmi Sa7bi, Sossy, Marvin e Vincè, unendo tradizione cantautorale genovese, sonorità arabe e urban contemporaneo, mentre firma con la Warner e pubblica l'EP Se Dio Vuole. Tra i singoli più ascoltati dell’artista pubblicati lo scorso anno Pachamama feat. Rhove e Chanelina Soubrette con Disme ed Ele A, oltre a Sto bene al mare e collaborazioni con Guè, Artie 5ive, Marco Mengoni e Rkomi.
Mario Biondi e il legame con Charles
Classe 1971, nasce a Catania. È un figlio d’arte, suo padre, infatti, Giuseppe Ranno era un cantautore locale. Immerso nella musica sin dalla tenera età, cresce artisticamente influenzato da giganti soul come Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes. Particolarmente significativa per lui sarà l’esibizione di questa sera sul palco dell’Ariston perché a soli 17 anni ha l’opportunità di fare da spalla a Ray Charles. Nel 2004 esce con il singolo This Is What You Are, che conquista radio e DJ internazionali come Norman Jay e questo gli apre la strada all'album d'esordio Handful of Soul con gli High Five Quintet. Partecipa a Sanremo 2007 con Amalia Gré su Amami per sempre, pubblica il doppio live I Love You More (due platini) e un tributo ad Alex Baroni con L'amore ha sempre fame. Negli anni successivi escono If con collaborazioni jazz, Sun prodotto con Jean Paul Maunick degli Incognito che lo porta in tour mondiali tra USA, Europa e Giappone, e altri dischi come Beyond the Romance e Persona. L’Album segna l'ingresso con Sony Music: prodotto con Jean-Paul Maunick degli Incognito, include hit come Shine On e La voglia, la pazzia, l'idea. Dal 2015 in poi pubblica diversi lavori, tra cui Beyond, il natalizio Mario Christmas, Best of Soul, Brasil, Dare e Romantic. Nel 2023 pubblica Crooning Undercover album di reinterpretazioni jazz di classici italiani.
Alex Britti
Nato a Roma nel 1968 Alex Britti è chitarrista e cantautore. Impara a suonare la chitarra ad 8 anni e a 17 anni fonda la sua prima band blues. Alla fine del XX secolo affianca maestri del calibro di Billy Preston, Rosa King e Buddy Miles in Italia e in Europa. Collabora anche con Francesco De Gregori e realizza colonne sonore per film come Stressati. Nel 1998 esce Solo una volta (o tutta la vita), brano che diventerà parte dell’album It.Pop che in poco tempo diventa triplo platino. Nel 1999 la vittoria a Sanremo Nuove Proposte con Oggi sono io, seguita da album come La vasca nel 2000 e 7000 caffè. Dal 2005 pubblica diversi album tra cui: Festa, 23 e poi Bene così, In nome dell'amore Vol. 1 e Vol. 2 e Mojo album blues-rock. Nel frattempo, incide singoli come L'attimo per sempre, Baciami (e portami a ballare), Un attimo importante, Cinque petali di rosa, Brittish, Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. In TV è giudice nel 2017 a Celebrity MasterChef, coach ad Amici nel 2018 e 2019, appare in fiction come Immaturi e pubblica nel 2021 il libro autobiografico Strade. Una vita con la chitarra in spalla.
Ray Charles ed Hit the road Jack
Nato il 23 settembre 1930 ad Albany in Georgia in una famiglia afroamericana, Ray Charles è stato un cantante, autore e pianista. Considerato uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Perde la vista a sette anni forse a causa di un glaucoma e impara a suonare il pianoforte nella scuola per ciechi di St. Augustine. Presto inizia ad esibirsi nei club della Florida. Blues, gospel e jazz i generi musicali che hanno plasmato la sua carriera artistica. Nei primi anni Quaranta si trasferisce a Seattle, registrando i primi singoli, ma è con Atlantic Records negli anni Cinquanta che si guadagna il soprannome de “Il Genio” con brani iconici come I've Got a Woman nel '54 e What'd I Say nel '59. Il grande classico che Sayf ha deciso di portare sul palco dell’Ariston è stato pubblicato nel 1961 con l’etichetta ABC-Paramount. La canzone narra di una lite amorosa: una donna, stanca del partner (Jack), lo caccia di casa con il ritornello "Hit the road Jack and don't you come back no more" ("Vattene Jack e non tornare più"), accusandolo di non avere soldi e di essere un buono a nulla. Lui replica implorando ("Non trattarmi così male, tornerò in piedi un giorno"), ma lei è irremovibile, creando un botta e risposta drammatico e ritmato. Uscita come singolo, è stato in prima posizione della Billboard Hot 100 per due settimane, ha vinto un Grammy per Best R&B.
Testo canzone Hit the road Jack
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
Old woman, old woman, don't treat me so mean
You're the meanest old woman that I've ever seen
I guess if you said so
I'll have to pack my things and go (that's right)
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
Now baby, listen baby, don't ya treat me this way
'Cause I'll be back on my feet some day
(Don't care if you do 'cause it's understood)
(You ain't got no money, you just ain't no good)
Well, I guess if you say so
I'll have to pack my things and go (that's right)
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
Well (don't you come back no more)
Uh, what you say? (Don't you come back no more)
I didn't understand you (don't you come back no more)
You can't mean that (don't you come back no more)
Oh, now baby, please (don't you come back no more)
What you tryin' to do to me? (Don't you come back no more)
Oh, don't treat me like that (don't you come back no more)
