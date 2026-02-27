Ha poca bisogno di presentazione l’ospite scelto da Luchè per la serata cover e duetti. Poeta maledetto esploso negli anni ’90, dopo la gavetta in terra milanese e brianzola, Grignani nel 1994 arriva a Sanremo Giovani con La mia storia tra le dita. L’anno dopo torna all’Ariston, questa volta per la sezione Nuove Proposte, con Destinazione paradiso: il successo è enorme e anticipa l’omonimo album dell’anno seguente, che vende due milioni di copie. Complici alcune polemiche per un carattere difficile e un’incursione in sonorità meno pop e più sperimentali, il secondo disco, La fabbrica di plastica, non bissa il successo del debutto. Va meglio, ma ancora senza toccare i livelli dell’esordio, Campi di popcorn (1998). Nel 1999 è in gara a Sanremo con Il giorno perfetto, apripista per la sua prima raccolta di successi. Nel 2000 arriva Sdraiato su una nuvola, nel 2002 Uguali e diversi, che grazie al successo sanremese di Lacrime dalla luna e alla hit estiva L’aiuola regala a Grignani la prima posizione nella classifica degli album più venduti. Il sesto album, Il re del niente, è del 2005. Trainato da brani forti come Bambina dallo spazio e Arrivi tu, porta all’autore riconoscimenti come il Premio Mia Martini e il Premio Lunezia. Nel 2006 torna a Sanremo con Liberi di Sognare, nel 2008 lo fa ancora una volta con Cammina nel sole, che anticipa il disco dallo stesso titolo. Seguiranno altri tre album: Romantico Rock Show (2010), Natura umana (2011) e A volte esagero (2014). La sua ultima partecipazione a Sanremo in gara è del 2023, con Quando ti manca il fiato. A frenarne il talento, negli anni, sono stati gli abusi di alcol e sostanze stupefacenti di cui lui stesso ha parlato. Nella primavera del 2026 torna sul palco, a Roma e Milano, con la serie di live Verde Smeraldo - Residui di Rock'n'Roll.

Gianluca Grignani a Sanremo 2023 - ©Ansa