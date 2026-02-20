Morgan non salirà sul palco di Sanremo il 27 febbraio per la serata delle cover. Inizialmente previsto insieme a Chiello per "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, il cantautore rimarrà nel backstage. Sui social ha spiegato che il suo intervento sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Saverio Cigarini
Un passo di lato per amore della musica. Morgan ha affidato a Instagram il racconto di un cambio di prospettiva: il 27 febbraio, per la serata del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI) dedicato alle cover (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO) non sarà sotto i riflettori dell'Ariston. Nonostante l'attesa per il suo ritorno, l'artista ha scelto di non apparire fisicamente durante l'esecuzione di "Mi sono innamorato di te". Sul palco, a dare voce al capolavoro di Luigi Tenco, resteranno solo Chiello e il pianista Saverio Cigarini, mentre Morgan coordinerà la performance dai monitor del backstage, definendo il suo ruolo come un supporto "esclusivamente tecnico".
Le motivazioni tecniche
Dietro questa assenza non ci sono defezioni, ma una precisa visione artistica. Morgan ha spiegato che la natura stessa del brano richiede una solitudine interpretativa e un'impostazione talmente essenziale da non tollerare presenze aggiuntive, che rischierebbero di incrinarne l'equilibrio. Il team del cantautore ha confermato che l'assetto — voce e pianoforte — rispecchia la volontà di spogliare l'esibizione di ogni elemento superfluo, garantendo a Chiello uno spazio scenico assoluto per un omaggio che punta tutto sulla sottrazione.
La gestione del progetto
La scelta, per quanto insolita, non sembra aver innescato frizioni con la macchina organizzativa del Festival. Le comunicazioni ufficiali chiariscono che non si tratta di un addio al progetto, ma di una metamorfosi: la firma di Morgan resta sull'arrangiamento e sulla visione d'insieme, pur spostandosi dietro le quinte. L'obiettivo dichiarato è quello di proteggere l'intimità del pezzo, evitando che la componente visiva possa distrarre l'ascoltatore dall'intensità dell'esecuzione.
