Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, Morgan non salirà sul palco con Chiello: l'annuncio su Instagram

Musica
©Getty

Morgan non salirà sul palco di Sanremo il 27 febbraio per la serata delle cover. Inizialmente previsto insieme a Chiello per "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, il cantautore rimarrà nel backstage. Sui social ha spiegato che il suo intervento sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Saverio Cigarini

Un passo di lato per amore della musica. Morgan ha affidato a Instagram il racconto di un cambio di prospettiva: il 27 febbraio, per la serata del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI)  dedicato alle cover (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO) non sarà sotto i riflettori dell'Ariston. Nonostante l'attesa per il suo ritorno, l'artista ha scelto di non apparire fisicamente durante l'esecuzione di "Mi sono innamorato di te". Sul palco, a dare voce al capolavoro di Luigi Tenco, resteranno solo Chiello e il pianista Saverio Cigarini, mentre Morgan coordinerà la performance dai monitor del backstage, definendo il suo ruolo come un supporto "esclusivamente tecnico".

Le motivazioni tecniche

Dietro questa assenza non ci sono defezioni, ma una precisa visione artistica. Morgan ha spiegato che la natura stessa del brano richiede una solitudine interpretativa e un'impostazione talmente essenziale da non tollerare presenze aggiuntive, che rischierebbero di incrinarne l'equilibrio. Il team del cantautore ha confermato che l'assetto — voce e pianoforte — rispecchia la volontà di spogliare l'esibizione di ogni elemento superfluo, garantendo a Chiello uno spazio scenico assoluto per un omaggio che punta tutto sulla sottrazione.

La gestione del progetto

La scelta, per quanto insolita, non sembra aver innescato frizioni con la macchina organizzativa del Festival. Le comunicazioni ufficiali chiariscono che non si tratta di un addio al progetto, ma di una metamorfosi: la firma di Morgan resta sull'arrangiamento e sulla visione d'insieme, pur spostandosi dietro le quinte. L'obiettivo dichiarato è quello di proteggere l'intimità del pezzo, evitando che la componente visiva possa distrarre l'ascoltatore dall'intensità dell'esecuzione.

FOTOGALLERY

©Getty

1/23
Musica

I cantanti di Sanremo 2026, chi ha partecipato più volte al Festival

Se volete scoprire chi sono i veterani del Festival, ecco la classifica degli artisti in gara per questa edizione della kermesse canora, ordinata in base al numero totale di partecipazioni (comprendendo anche quella di quest'anno). La graduatoria mostra chi ha calcato più volte il palco dell'Ariston, mostrandovela in ordine crescente. In fondo alla gallery scoprirete coloro che si piazzano sul podio... Secondo voi ne ha collezionati più Patty Pravo o Arisa? Fedez o Francesco Renga?  A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

What Happens at Night, Mads Mikkelsen si unisce a DiCaprio e Lawrence

Cinema

L'attore danese ha confermato ufficialmente la sua partecipazione accanto alle due star di...

MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO

TV Show sky uno

Tra Live Cooking, Creative Test, Invention Test, Pressure Test, Skill Test, Mystery Box, Golden...

64 foto

Enrico Nigiotti, a Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare

Spettacolo

Dopo aver debuttato a Sanremo nel 2015 tra le Nuove Proposte con "Qualcosa da decidere", il...

14 foto

The White Lotus 4, Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast

Serie TV

L'attrice e l'attore esordiente raggiungeranno il nuovo set in Costa Azzurra, nel Sud della...

Chi è Nayt, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima che

Musica

All'anagrafe William Mezzanotte, 31 anni, debutterà al Teatro Ariston per la 76esima edizione...

15 foto

Spettacolo: Per te