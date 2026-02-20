Morgan non salirà sul palco di Sanremo il 27 febbraio per la serata delle cover. Inizialmente previsto insieme a Chiello per "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, il cantautore rimarrà nel backstage. Sui social ha spiegato che il suo intervento sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Saverio Cigarini

Un passo di lato per amore della musica. Morgan ha affidato a Instagram il racconto di un cambio di prospettiva: il 27 febbraio, per la serata del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI) dedicato alle cover (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO) non sarà sotto i riflettori dell'Ariston. Nonostante l'attesa per il suo ritorno, l'artista ha scelto di non apparire fisicamente durante l'esecuzione di "Mi sono innamorato di te". Sul palco, a dare voce al capolavoro di Luigi Tenco, resteranno solo Chiello e il pianista Saverio Cigarini, mentre Morgan coordinerà la performance dai monitor del backstage, definendo il suo ruolo come un supporto "esclusivamente tecnico".