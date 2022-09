8/10 ©Ansa

Nel 2013 Schrader è al Lido di Venezia per presentare The Canyons, film dallo scarso successo commerciale ma considerato uno dei suoi migliori lavori degli ultimi anni. Tra il 2014 e il 2016 lavora due volte con Nicolas Cage, protagonista di Nemico invisibile e Cane mangia cane. Nel 2019 viene nominato per la prima volta agli Oscar per la sceneggiatura del thriller First Reformed, presentato sempre a Venezia due anni prima. Nel 2021 è ancora una volta alla Mostra del Cinema per lanciare Il collezionista di carte