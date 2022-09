Il quarto giorno di Mostra del Cinema di Venezia vede in concorso i film “Argentina, 1985” di Santiago Mitre, il film “Monica” di Andrea Pallaoro (produzione americana e italiana) e infine “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras, documentario incentrato sulla fotografa Nan Goldin. Ci sarà la cerimonia di premiazione del Leone D'Oro alla carriera per Paul Schrader, mentre Fuori concorso verrà presentato “Pearl” di Ti West