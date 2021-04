Dopo le polemiche per la mancata premiazione dell'attore di "Ma Rainey's Black Bottom", sono arrivate la dedica dell'attore di "The Father" e i ringraziamenti dei familiari di Boseman Condividi:

Chi ha seguito in diretta la Notte degli Oscar sarà rimasto alquanto scombussolato – e non solo a causa dell'orario – dall'imprevisto finale di scaletta: invece di chiudere con la premiazione del miglior film come d'abitudine, il cerimoniale è stato stravolto e l'Oscar a “Nomadland” è stato anticipato per riservare il gran finale alla miglior attrice (Frances McDormand, sempre Nomadland) e al miglior attore. Qui tutti i pronostici convergevano su Chadwick Boseman, l'attore di “Ma Rainey's Black Bottom” morto di cancro lo scorso agosto: sarebbe stato il terzo Oscar “postumo” per un attore dopo quelli a Peter Finch (Quinto Potere, 1977) e Heath Ledger (“Il cavaliere oscuro”, 2009). E invece...

approfondimento Premi Oscar 2021: tutti i vincitori, da Chloé Zhao a Anthony Hopkins … e invece ha vinto Anthony Hopkins, peraltro del tutto meritatamente, visto che il grande attore britannico è interprete di una performance gigantesca in “The Father” di Florian Zeller. Molto più discutibile la resa spettacolare dell'intera operazione, visto che Hopkins non era presente in sala e nemmeno collegato a distanza come altri candidati: probabilmente, visto il fuso orario sfavorevole, stava tranquillamente dormendo nella sua splendida casa nel Galles, ringraziando l'Academy l'indomani mattina. Alcuni siti hanno scritto che avrebbe voluto presenziare via Zoom alla cerimonia, ma avrebbe dovuto necessariamente recarsi a Londra o Dublino. Ad ogni modo, forse avvertito della tempesta social, più contro la cerimonia che contro di lui, Hopkins ha pubblicato un video di ringraziamenti dedicando il premio allo scomparso Boseman.