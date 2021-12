Avatar 2, nuove foto del sequel di James Cameron

Avatar 2, un progetto colossale

approfondimento

Avatar 2, una nuova foto dal set del film

Sono ormai quasi dieci anni che Cameron sta lavorando al film, la cui pre-produzione è iniziata addirittura nel 2012. La 20th Century Fox, nel frattempo acquistata dalla Disney, ha investito 1 miliardo di dollari per la realizzazione non solo di uno, ma bensì quattro film, trasformando quella di Avatar in saga kolossal.

Entertainment Weekly ha anche rivelato che i primi due capitoli di questa serie sequel saranno dedicati al mondo acquatico del pianeta Pandora, un tema a cui Cameron è molto legato, come dimostrano alcuni suoi lavori precedenti come The Abyss e Titanic. “Posso combinare le mie due grandi passioni – ha detto l’autore statunitense – l’esplorazione degli oceani e il cinema”.

Ovviamente c’è grande attesa per il sequel della seconda pellicola più vista della storia del cinema, con 2.790.439.092 dollari incassati. Un risultato clamoroso, rimasto imbattuto per anni, almeno fino all’arrivo in sala di Avengers: Endgame. Gli esperti non escludono che il secondo film possa dire la propria in tal senso, considerando la curiosità dei fan e il budget speso per realizzare la saga.

I membri del cast saranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald che riprenderanno i ruoli del film originale, e Sigourney Weaver che ritorna invece in un ruolo diverso. I nuovi membri del cast includeranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, CJ Jones e Vin Diesel. Per quanto riguarda la trama, Avatar 2 racconterà gli eventi a 13 anni di distanza da quelli del primo film.