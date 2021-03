Avatar 2, una nuova foto dal set del film

Nella scritta che accompagna la foto si legge: "Michelle Yeoh ha tenuto Jim occupato tra una ripresa e l'altra durante le riprese di Avatar 3!". Una volta terminate le riprese di Avatar 2, James Cameron e la sua troupe, infatti, stanno finendo di filmare anche Avatar 3. Michelle Yeoh è una new entry sul set di “Avatar 2”. Il suo inserimento nel cast è stato annunciato un anno fa, quando è stato anticipato che avrebbe vestito i panni della Dottoressa Karina Mogue. Al momento non conosciamo le caratteristiche del personaggio né il suo ruolo nell'universo di Avatar.

Avatar 2, cosa sappiamo

L'uscita di Avatar 2 è fissata per il 2022: seguiranno “Avatar 3” nel 2024, “Avatar 4” nel 2026 e “Avatar 5” nel 2028, tutti nel mese di dicembre. “Avatar 2” è prodotto dalla 20th Century Studios. I membri del cast saranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald che riprenderanno i ruoli del film originale, e Sigourney Weaver che ritorna invece in un ruolo diverso. I nuovi membri del cast includeranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, CJ Jones e Vin Diesel. Per quanto riguarda la trama, “Avatar 2” racconterà gli eventi del primo film 13 anni dopo: Jake Sully e Neytiri hanno formato una famiglia e stanno facendo qualsiasi cosa per stare insieme. Tuttavia, sono costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora quando una vecchia minaccia è tornata per finire ciò che aveva iniziato.