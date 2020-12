Avatar 2, l'ultima foto del 2020 dal set del sequel

Ecco quanto scritto da Jon Landau nel post che accompagna i due scatti: “L’ultimo set per le riprese del 2020. Il Matador (nave da comando) posto sopra una base motion-control dal peso di ben 16 tonnellate, in grado di ruotare di 360 gradi. A ciò si aggiungono tre technocrane e un russian arm (gru) sopra una Mercedez-Benz. Solo un altro giorno come gli altri sul set del sequel di ‘Avatar’”.

Lo scatto diffuso sul web mostra l’ultima scena che verrà girata in quest’anno, per poi andare in pausa fino al 2021. Il set è completamente in blue screen, con al centro un enorme mezzo acquatico.

The last set for 2020 filming —The Matador (a 50’ forward command boat) on a 16-ton, 360 degree motion-control base....

Negli ultimi mesi Landau è stata la fonte principale delle anticipazioni sul set per i fan, che lo hanno seguito con grande attenzione. Gli appassionati della saga hanno inoltre dovuto accettare il fatto che la produzione abbia rimandato di un anno tutte le pellicole in programma, a causa dell’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Le riprese sono state interrotte per alcuni mesi, per poi riprendere in sicurezza in Nuova Zelanda. La Lightstorm Entertainment ha però chiesto alla Disney di modificare le date d’uscita previste dal calendario precedente. I quattro sequel previsti sono dunque slittati di dodici mesi l’uno.

La produzione è al lavoro a questo maxi progetto dal 2017 e ogni titolo avrà a disposizione un budget da 250 milioni di dollari. Un investimento da un miliardo di dollari nella visione di James Cameron.

Ecco le nuove date d’uscita dei film:

Avatar 2: 16 dicembre 2022

Avatar 3: 20 dicembre 2023

Avatar 4: 18 dicembre 2026

Avatar 5: 22 dicembre 2028

Avatar 2, cosa sappiamo

La trama del sequel è ambientata diversi anni dopo i fatti del primo “Avatar”. Al centro della scena vi saranno ancora una volta Jake Sully e Neytiri, che hanno creato una famiglia. I due hanno dei figli e insieme sono pronti a esplorare le meraviglie di Pandora. In questo secondo capitolo James Cameron condurrà gli spettatori alla scoperta dell’universo vitale acquatico del pianeta.

Sul fronte dei conflitti, vi sarà spazio per un nuovo scontro con la razza umana, ancora alle prese col tentativo di sfruttare le risorse di Pandora. Per quanto riguarda i due protagonisti, si ritroveranno a fare i conti con le differenti culture dalle quali provengono, soprattutto in termini d’educazione da impartire ai loro figli. La produzione ha inoltre accolto alcune new entry nel cast, oltre a confermare svariati attori del primo capitolo. Ecco i nomi principali: