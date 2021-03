La sfida a distanza al box office tra “ Avatar ” e “ Avengers: Endgame ” sembra non avere fine. Stando a quanto riportato da “Hollywood Reporter”, infatti, la pellicola di James Cameron tornerà al cinema in Cina. Saranno proposte due versioni, in 3D e IMAX 3D tra le quali poter scegliere. Un modo per tentare di far ripartire il settore, martoriato dal Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Ad oggi il celebre titolo Marvel domina la classifica dei film più redditizi della storia del cinema con 2,797 miliardi di dollari incassati globalmente. “Avatar” è invece fermo a quota 2,790 miliardi. Basterebbero, dunque, pochi milioni per tornare al primo posto, in un gioco al rialzo che, forse, interessa unicamente i fan.

Avatar, la trama

Il film è ambientato nel 2154. In quest’epoca l’umanità è sempre più spinta verso nuovi mondi e la compagnia RDA intende ottenere il monopolio sui giacimenti di unobtainium del pianeta Pandora. In questo mondo affascinante e primordiale vivono numerose creature, tra le quali si distinguono i Na’vi, abitanti che rappresentano la popolazione locale, in totale sintonia con la natura circostante.

L’obiettivo è quello di avvicinarli e sfruttare le conoscenze ottenute a proprio vantaggio. Vi sono però due comparti della spedizione, quello scientifico e quello militare, con il secondo pronto a sfruttare il primo. Come avvicinarsi, però, ai Na’vi? La tecnologia mette a disposizione dei soldati degli Avatar, ovvero raffigurazioni di Na’vi il cui DNA è fuso a quello umano.

In breve Jake Sully, affiancato dalla dottoressa Grace Augustine, si cala in questo mondo complesso e variegato, restandone ammaliato. L’idea di poter fare del male a queste creature, stravolgendo il loro stile di vita, è impensabile. È così che ha inizio un duro conflitto con le forze armate terrestri. Jake fa la propria scelta e, tra mille contrasti, riesce a guidare i Na’vi in una battaglia per la sopravvivenza contro la sua stessa gente.