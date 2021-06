Masantonio Sezione Scomparsi, il cast della fiction. FOTO

9/9 Immagine tratta dal profilo Instagram @john_croz

Il giovane Giovanni Crozza Signoris, recentemente visto in “Zero”, serie Netflix, ha una piccola parte in “Masantonio - Sezione scomparsi”. L'attore figlio d'arte (di Maurizio Crozza e Carla Signoris), interpreterà un giovane ragazzo scomparso in uno degli episodi.

L’account Instagram ufficiale di Giovanni Crozza Signoris