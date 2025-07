1/12 ©Webphoto

Stasera, mercoledì 9 luglio, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 andrà in onda la commedia Bla Bla Baby (2022), diretta da Fausto Brizzi e con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese e Nicolas Vaporidis. Ambientato in un asilo nido, il film racconta le peripezie del protagonista, che dopo un pasto particolare riesce a sentire i versi dei bambini come frasi di senso compiuto

Bla Bla Baby: il trailer della commedia di Fausto Brizzi