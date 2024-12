Senti chi parla, in sviluppo un reboot

Cinema

Da Il Grinch a Elf, film natalizi per bambini da guardare in streaming

Il periodo natalizio è quello più bello per trascorrere insieme ai piccoli di casa del tempo magico. Un modo meraviglioso per farlo è guardare tutti insieme (appassionatamente) pellicole intrise dello spirito delle feste, capaci di far sognare sia grandi che piccini e, non da ultimo, di insegnare una lezione preziosa. Ecco i titoli cinematografici a tema dedicati a un pubblico junior (ma perfetti anche per i genitori, gli zii e i nonni), da guardare in streaming durante le feste A cura di Camilla Sernagiotto

Caro Babbo Natale (1991) è uno dei film che vi proponiamo, da guardare assieme ai più piccoli. Due fratelli chiedono a Babbo Natale di riunire i loro genitori divorziati. Santa Claus è interpretato da Leslie Nielsen e la magia si svolge nei magazzini Macy’s. Il film è disponibile in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)