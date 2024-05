Alessandro Preziosi legge il discorso di Matteotti alla Camera. VIDEO

Standing ovation per l'interpretazione dell'attore napoletano, che prende la parola proprio dallo scranno in cui 100 anni fa si svolse l'intervento nell'aula della Camera dei Deputati

L’interpretazione di Alessandro Preziosi

Come si può vedere nel video, standing ovation per l’interpretazione dell’attore Alessandro Preziosi che rilegge un estratto di quelle pagine utilizzate da Matteotti per contestare i risultati delle elezioni denunciando le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincerle.