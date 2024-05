"A cent'anni dal celebre discorso del 30 maggio 1924, in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell'anno", Montecitorio ha organizzato una serie di iniziative, che vedono la presenza delle più alte cariche dello Stato

Per ricordare e celebrare i 100 anni dal giorno in cui Matteotti, segretario del partito socialista unitario, prese la parola alla Camera dei deputati per contestare i risultati delle elezioni denunciando le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni, Montecitorio ha organizzato una serie di iniziative, che vedono la presenza delle più alte cariche dello Stato.

"A cent'anni dal celebre discorso del 30 maggio 1924, in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell'anno, Montecitorio dedica una mostra allestita in Transatlantico e con la cerimonia celebrativa in emiciclo con l'introduzione del presidente, Lorenzo Fontana, e la partecipazione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella – si legge nella nota della Camera dei Deputati -. Saranno presenti altresì il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepresidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso". La nota ricorda anche che "nel pubblico ci saranno oltre 300 studenti". "Nell'occasione è stato inoltre ristampato il libro dei discorsi parlamentari”.