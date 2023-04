6/10 ©Ansa

"Il governo ha tagliato i fondi per il supporto all'affitto, non si spiega. Viene da pensare che non capiscano le difficoltà delle famiglie - ha aggiunto Schlein -. Ci batteremo per più case popolari, per il sostegno all'affitto. Su questo stanno già lavorando dei sindaci, come Sala e Nardella. Faremo una grande campagna del Pd sul diritto alla casa"