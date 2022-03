Bla Bla Baby: trailer della nuova commedia di Fausto Brizzi

Torna al cinema Fausto Brizzi: il 7 aprile esce la nuova commedia Bla Bla Baby. Scopriamo trailer, trama e cast della pellicola Condividi

È online il trailer del nuovo film di Fausto Brizzi Bla Bla Baby, una commedia che cerca di rispondere alla domanda impossibile per ogni genitore: come possiamo comprendere le esigenze dei più piccoli, quando ancora non sanno parlare? Leggera e frizzante, la pellicola, che esplora in modo curioso e diverso la simpatica premessa, vanta un cast ricco di attori e comici noti.

Bla Bla Baby: il trailer approfondimento Fausto Brizzi, i suoi film più famosi Pubblicato da 01 Distribution insieme alle foto ufficiali del film, il trailer mostra Luca, interpretato da Alessandro Preziosi, con il suo nuovo e difficile lavoro in un asilo nido. Comprendere le esigenze dei bambini non è per niente facile, soprattutto se ancora non parlano. Improvvisamente però la situazione cambia, come evidenzia la domanda che guida il trailer: “E se all’improvviso riuscissi a capire tutti i bambini?”. Il film per tutta la famiglia richiama una storia alla Senti chi parla, in cui i bambini, contrariamente a quanto normalmente considerato, sono capaci di un linguaggio ricercato e forbito, di pensieri adulti, furbi e insospettabili.

Bla Bla Baby: trama e cast approfondimento La vita bugiarda degli adulti, il cast della serie tv Insieme al trailer e alle foto direttamente dal set del film, 01 Distribution ha condiviso anche la sinossi ufficiale. Al centro della trama c’è il quarantacinquenne Luca che improvvisamente si trova costretto a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a tentare di costruire una carriera di successo. Al fianco di Luca, sono presenti le colleghe Celeste e Doriana: i tre amici ogni giorno si trovano a dover gestire capricci, richieste e bisogni dei figli dei dipendenti dell’azienda Green Light. Tra pianti, urla e nasi colanti, le giornate si susseguono sempre più difficili, al motto del coro “Resistere, resistere, resistere!”, e costruire un vero rapporto di comunicazione con i bambini ancora troppo piccoli per parlare sembra impossibile. Un giorno però Luca si reca a casa dell’amico e scienziato Ivano e per errore si ritrova a mangiare un omogeneizzato che poi scoprirà essere contaminato e ritirato dal commercio. Dopo una notte insonne, all’asilo Luca scopre di poter comprendere i bambini: quelli che prima erano suoni e capricci senza senso, ora sono pensieri articolati e adulti.