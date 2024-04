Costiera, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon nella serie tv

Allo show dal cast internazionale si aggiungono Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon come nomi di punta degli attori italiani coinvolti nel progetto che sarà girato interamente in inglese.

In attesa di conoscere le date della messa in onda, attesa tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, ecco i dettagli sul progetto attualmente in fase di riprese

A un anno di distanza dall'annuncio del progetto, Prime Video ha diffuso i nomi del cast di Costiera, la serie tv originale ambientata in Italia, tra Positano e dintorni, che ha per protagonista Jesse Williams, attore di Grey's Anatomy, più recentemente visto in Only Murders in the Building.

Allo show dal cast internazionale si aggiungono Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon come nomi di punta degli attori italiani coinvolti nel progetto che sarà girato interamente in inglese.

In attesa di conoscere le date della messa in onda, attesa tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, ecco i dettagli sul titolo attualmente in fase di riprese.



Costiera, un action thriller con Jesse Williams

Ora che i nomi del cast di Costiera non sono più un mistero (li ha diffusi Variety in un servizio in esclusiva sulla base delle rivelazioni di Prime Video), Maria Chiara Giannetta può condividere la gioia per il suo nuovo progetto coi suoi follower in un post che sarà il primo legato allo show televisivo che è una co-produzione tra Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Sui canali ufficiali della compagnia di produzione ci sono le foto dei componenti del cast internazionale noti fino a questo momento. La serie, un action thriller, è infatti attualmente in produzione ma i volti del cast sono già dei punti fermi.

La storia, incentrata sulle vicende a sfondo giallo che ruotano intorno all'hotel più lussuoso della Costiera Amalfitana, avrà come protagonista lo statunitense Jesse Williams nei panni dell'italo-americano Daniel De Luca, un ex marine che torna in Italia, il Paese delle sue origini. L'uomo sarà coinvolto nella sparizione della figlia del proprietario dell'hotel. La trama promette suspense, mistero e azione. leggi anche Ripley, trailer e cosa sapere sulla miniserie Netflix con Andrew Scott

Giannetta e Spollon di nuovo insieme sul set Nel cast di Costiera, ad oggi, sono stati annunciati Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon che insieme hanno condiviso la fortunata esperienza di Blanca, serie televisiva di carattere poliziesco giunta alla seconda stagione.

Coi due attori, a rimpolpare la frangia italiana della produzione internazionale, ci saranno Tommaso Ragno, attore di larga esperienza che ha recitato anche in Siccità e Nostalgia, Antonio Gerardi, apparso anche in L'ultima notte di Amore, e Amanda Campana, volto di Summertime.

Nel cast corale anche Jordan Alexandra, Sam Haygarth, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.

La serie televisiva porterà la firma di Giacomo Martelli ed Adam Bernstein, quest'ultimo vincitore dell'Emmy per la serie 30 Rock e che ha lavorato sui set di Californication, Breaking Bad, Scrubs, Oz.

Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti i territori che non rientrano in quelli in cui lo show sarà distribuito in esclusiva da Prime Video, dunque, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. L'idea di Costiera è di Luca Bernabei, produttore e autore televisivo nonché AD di Lux Vide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lux Vide (@luxvide) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie