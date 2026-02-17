Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo della canzone

Levante ha debuttato in gara con Tikibombom classificandosi alla dodicesima posizione nel 2020. Tre anni dopo la cantautrice è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston con Vivo chiudendo al ventitreesimo posto. Nella serata delle cover Levante duetterà con Gaia sulle note de I maschi di Gianna Nannini: “Levante e Gaia, ma avrei potuto utilizzare anche la terza persona singolare del verbo essere, perché non potete immaginare la felicità di avere sul palco my favourite Libra. Ci vediamo a Sanremo, mano nella mano”. Dopo la partecipazione alla kermesse musicale, Levante darà il via al tour nei club dal palco del Gran Teatro Geox di Padova. Successivamente, l’artista si esibirà a Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna e infine Milano con l’appuntamento conclusivo in programma il 19 maggio all’Alcatraz.