Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo della canzone

A tre anni dalla sua seconda partecipazione con Vivo, Levante tornerà in gara con la canzone Sei tu al Festival di Sanremo. Nella serata delle cover Levante duetterà con Gaia sulle note de I maschi di Gianna Nannini

Quello che devi sapere

Levante con Sei tu

Levante presenterà Sei tu all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista si è affermata come una delle voci più amate del panorama italiano. Ricordiamo i successi Non me ne frega niente, Canzone d’estate, Assenzio con J-Ax, Fedez e Stash, Pezzo di me con Max Gazzè.

Levante alla sua terza partecipazione a Sanremo

Levante ha debuttato in gara con Tikibombom classificandosi alla dodicesima posizione nel 2020. Tre anni dopo la cantautrice è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston con Vivo chiudendo al ventitreesimo posto. Nella serata delle cover Levante duetterà con Gaia sulle note de I maschi di Gianna Nannini: “Levante e Gaia, ma avrei potuto utilizzare anche la terza persona singolare del verbo essere, perché non potete immaginare la felicità di avere sul palco my favourite Libra. Ci vediamo a Sanremo, mano nella mano”. Dopo la partecipazione alla kermesse musicale, Levante darà il via al tour nei club dal palco del Gran Teatro Geox di Padova. Successivamente, l’artista si esibirà a Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna e infine Milano con l’appuntamento conclusivo in programma il 19 maggio all’Alcatraz.

Sei tu, il testo della canzone di Levante

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure, sono viva,

Sento che sorrido

E io non l'ho deciso.

La vista mi abbandona un po'.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

Le mani che mi ingannano.

È così ci si innamora...

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos'è l'amore

Per me.

Se l'amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Rip. ritornello

Il significato della canzone di Levante a Sanremo 2026

La cantautrice ha spiegato il significato della canzone a Sarà Sanremo: “Racconta del desiderio di esprimere l’amore. E quindi, un elenco finito di tutte quelle che sono le sensazioni e la potenza che l’amore ci fa provare. Tutte le sensazioni fisiche”.

Chi sono gli autori della canzone di Levante

La cantautrice ha firmato testo e musica della canzone Sei tu.

 

Ed. Metatron Publishing/Taiga/Gorilla/Edizioni Curci

