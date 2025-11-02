Michael Jackson, risarciti 5 accusatori con 2,5 milioni di dollari

Secondo il Financial Times, gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, che lo accusano di abusi sessuali

Gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, amici di lunga data del cantante, che lo accusano di abusi sessuali subiti durante l’infanzia. A rivelarlo è il Financial Times, che ha avuto accesso a documenti riservati, tra cui assegni e corrispondenza. Il pagamento rappresenterebbe l’ultima tranche di un accordo extragiudiziale da 16,5 milioni di dollari raggiunto nel 2020. La vicenda, però, è tutt’altro che chiusa: le accuse sono ora al centro di una disputa legale che potrebbe avere ripercussioni sull’eredità del Re del Pop.

Le accuse e la battaglia legale Lo scorso ottobre, cinque membri della famiglia Cascio hanno dichiarato pubblicamente di essere stati manipolati e abusati da Jackson per anni, fin da quando erano bambini. Il 6 novembre un giudice di Los Angeles dovrà decidere se la causa potrà proseguire in tribunale o se resterà confinata all’arbitrato privato. I Cascio sostengono di aver firmato l’accordo di risarcimento senza comprenderne appieno le condizioni e chiedono ora di poter raccontare pubblicamente la loro versione dei fatti. Gli eredi di Jackson, dal canto loro, respingono ogni accusa, definendola “falsa” e accusano Frank Cascio, ex manager del cantante, di tentata estorsione.