It: Welcome to Derry, l'episodio finale della serie tv in 15 foto

It: Welcome to Derry, l'episodio finale della serie tv raccontato in 15 foto

Serie TV fotogallery
15 foto
Courtesy HBO

L'ultimo episodio della prima stagione svela più precisamente le dinamiche del tempo per It e della sua ricomparsa ciclica a Derry. L'ultimo terribile scontro coinvolgerà tutti: i giovani protagonisti, gli adulti e i militari. Per la vittoria contro il pagliaccio sarà determinante l'intervento di una presenza soprannaturale. Tutti gli episodi della serie HBO sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

