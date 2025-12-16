It: Welcome to Derry, l'episodio finale della serie tv in 15 foto

It: Welcome to Derry, l'episodio finale della serie tv raccontato in 15 foto
L'ultimo episodio della prima stagione svela più precisamente le dinamiche del tempo per It e della sua ricomparsa ciclica a Derry. L'ultimo terribile scontro coinvolgerà tutti: i giovani protagonisti, gli adulti e i militari. Per la vittoria contro il pagliaccio sarà determinante l'intervento di una presenza soprannaturale. Tutti gli episodi della serie HBO sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now