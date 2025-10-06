La recensione di Monster: La storia di Ed Gein, la serie Netflix di Ryan Murphy e Ian Brennan con Charlie Hunnam nei panni del “Macellaio di Plainfield”. Un viaggio disturbante e ipnotico che lega Gein non solo all’immaginario di Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti, ma anche ad altri serial killer realmente esistiti come Ted Bundy, Richard Speck e Jerry Brudos, evocati in un macabro luna park dell’orrore