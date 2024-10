A Julia Roberts César alla carriera per la 50° edizione dei premi

Alla 50esima edizione dei più importanti riconoscimenti del cinema francese, la diva di Hollywood riceverà il premio onorario. "Julia Roberts affascina, è fonte di ispirazione ed è un'icona del cinema mondiale", ha dichiarato l'accademia dei César in un comunicato. "Julia Roberts non è solo una star del cinema, è anche un'icona della cultura popolare, e la sua influenza va ben oltre le sue interpretazioni". La cerimonia si terrà il 28 febbraio all’Olympia Theatre di Parigi

"Julia Roberts affascina, è fonte di ispirazione ed è un'icona del cinema mondiale", ha dichiarato l'accademia dei César in un comunicato ufficiale. "Julia Roberts non è solo una star del cinema, è anche un'icona della cultura popolare, e la sua influenza va ben oltre le sue interpretazioni".

Julia Roberts: non solo diva ma una vera icona



Julia Roberts è un'attrice e produttrice statunitense, nata a Smyrna il 28 ottobre 1967.

Il suo primo ruolo importante è stato nel film Fiori d'acciaio (1989), per cui ha vinto un Golden Globe.

Per Fiori d’acciaio, è stata anche candidata all’Oscar come Migliore attrice non protagonista.

Grazie a Pretty Woman (1990), è diventata una star internazionale, resa iconica dal ruolo di Vivian Ward.

Julia Roberts ha "ottenuto una serie di successi, con ruoli tanto vari quanto indimenticabili", prosegue il comunicato ufficiale dell'accademia dei César, citando le commedie romantiche come Il matrimonio del mio migliore amico e Notting Hill, così come drammi come Il rapporto Pelican, Erin Brockovich - Forte come la verità, per cui ha vinto l’Oscar come migliore attrice nel 2001.