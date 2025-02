8/12 PH Museo Nazionale del Cinema di Torino, Courtesy

Sei postazioni sonore immersive consentono di “vedere” e “ascoltare” la mostra. Tramite QR Code è possibile ascoltare la voce di James Cameron che commenta 16 opere. La mostra è completa di un apposito percorso ad altezza bambino, pensato per i più piccoli.

Allestita secondo i criteri del Design for All, consente un’agevole fruizione per tutti i visitatori. Ciascuna sezione presenta introduzioni con interprete LIS accessibili tramite QR; i video in mostra sono sottotitolati per non udenti e le presentazioni di Cameron affiancate da interprete LIS