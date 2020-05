EPCC, Charles Leclerc e la ricetta della carbonara

Il pilota del Cavallino Rampante Charles Leclerc (scopri qui quanto conosci lo sportivo) è stato ospite di Alessandro Cattelan nel corso della scorsa puntata del late night show di Sky Uno in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano. Leclercr ci ha raccontato come ha vissuto il recente periodo di lockdown (SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA) e ciò che si aspetta dalla prossima stagione di F1, il cui debutto è previsto per il mese di luglio.