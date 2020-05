Leclerc a Epcc: “Subito dopo il trionfo di Monza, un tassista…”

EPCC, Charles Leclerc e spot virale della carbonara

A EPCC LIVE, nella puntata di ieri, martedì 26 maggio, il campione di Formula 1 non si è limitato ad accompagnare Alessandro Cattelan in uno spot (scopri qui di cosa si tratta) già diventato virale per sensibilizzare la coscienza collettiva sul tema caldo della carbonara (“un delitto che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case”, secondo il campione monegasco), ma si è raccontato e ci ha raccontato come ha vissuto il suo lockdown, un periodo duro per tutti (SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA).