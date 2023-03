The Last of Us, record di ascolti per il season finale su Sky Uk

L'ultimo episodio della prima stagione della serie HBO ha totalizzato 3 milioni di spettatori nel Regno Unito, 1,2 milioni su Sky Atlantic, diventando la puntata più vista di sempre per una serie americana al debutto nel Paese Condividi

A oltre due settimane dalla messa in onda dell'ultimo episodio (e a una dall'arrivo su Sky e Now degli ultimi tre episodi doppiati in italiano), The Last of Us continua a far parlare di sé e del suo straordinario successo.

Nuovo record nel Regno Unito La serie HBO ha infatti recentemente battuto un nuovo record di ascolti, stavolta nel Regno Unito, dove l’ultimo episodio ha superato i 3 milioni di spettatori, con circa 1,2 milioni di persone che l’hanno visto su Sky Atlantic, diventando così la più vista di sempre su Sky per quanto concerne una serie americana al debutto. leggi anche The Last of Us, un dramma che non cede all'azione. Recensione

MEGLIO DI HOUSE OF THE DRAGON The Last of Us ha quindi superato House of the Dragon (altra serie HBO esclusiva Sky per l'Italia) nel Regno Unito, nonostante una quota british decisamente meno forte (il cast dello spin-off di Game of Thrones è a fortissima presenza britannica, in The Last of Us solo Bella Ramsey ha cittadinanza britannica ma interpreta con un accento perfetto una ragazza statunitense). vedi anche The Last of Us, Bella Ramsey pubblica foto dal set dell'episodio 8

I RECORD NEGLI USA D’altra parte anche negli Stati Uniti la serie tratta dal videogame Naughty Dog per Play Station ha realizzato un record dopo l’altro, con l’ultimo episodio che ha totalizzato 8,2 milioni di spettatori. leggi anche The Last of Us, tutta la rabbia di Ellie. Recensione dell'episodio 8