The Last of Us, Bella Ramsey pubblica foto dal set dell'episodio 8

Sulla neve col volto imbrattato di sangue (finto); teneramente appoggiata al petto di Pedro Pascal sdraiato su un materasso logoro e sporco; con lo sguardo fisso in camera a mostrare lividi e graffi (anche questi finti, ma estremamente realistici) sulla faccia. Sono i tre scatti che Bella Ramsey ha condiviso con gli oltre 2 milioni di follower del suo profilo Instagram per svelare un po' del dietro le quinte dell'ottavo episodio di The Last of Us (LO SPECIALE), penultimo della serie, andato in onda in contemporanea su HBO, Sky e in streaming su Now lunedì 6 marzo alle 3 del mattino.

Record di spettatori leggi anche The Last of Us, tutta la rabbia di Ellie. Recensione dell'episodio 8 L’ottavo episodio di The Last of Us, When We Are in Need, ha realizzato un nuovo record per la serie e la piattaforma HBO Max, con 8,1 milioni di spettatori. Un risultato che proietta a un finale di stagione che potrebbe persino raggiungere i 10 milioni di utenti lanciando la serie oltre i 30 milioni totali. Quello di The Last of Us è un successo straordinario e pressoché unanime di pubblico e critica, al netto di qualche caso di review bombing (la pratica attraverso la quale un numero ridotto di utenti abbassa le medie voto dei prodotti audiovisivi sui siti specializzati mettendo valutazioni estremamente basse) capitati per gli episodi 3 e 7, quelli che avevano al loro centro due storie d’amore omosessuale.

UNA STRAORDINARIA BELLA RAMSEY leggi anche The Last of Us: chi è Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie When We Are in Need è anche l’ennesima prova di bravura di Bella Ramsey, protagonista assoluta di un ottavo episodio in cui Pedro Pascal ha un minutaggio piuttosto ridotto. La giovane attrice britannica esplosa con il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones continua a dimostrarsi una Ellie perfetta alla faccia di chi ne aveva criticato il casting per la sua scarsa somiglianza fisica con la ragazzina protagonista del videogame Naughty Dog da cui è tratta la serie. L’ottavo episodio in particolare la vede mostrare un climax emotivo, una potente miscela di premura, ostinazione, paura, rabbia e fragilità che ha il suo culmine in una delle scene più forti della serie e del personaggio.

LUNEDÌ 13 MARZO IL FINALE DI STAGIONE vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Bella Ramsey ha anche anticipato qualcosa del prossimo episodio, il nono, che si chiamerà Look for the Light e chiuderà la prima stagione della serie tv (la seconda è già stata annunciata e dovrebbe prendere le mosse dal secondo videogame della saga). Secondo quanto detto dall’attrice, l’ultimo episodio sarà “estremamente divisivo”. Per saperne di più, però, bisognerà attendere lunedì 13 marzo, alle 3 del mattino italiane, quando l’ultimo episodio della prima stagione in versione originale sottotitlata andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti d’America.

