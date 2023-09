One Piece, il dietro le quinte che porta dentro i set della serie TV

Continua a crescere il successo e il consenso relativo a "One Piece", la serie TV live action di Netflix che adatta il famoso manga giapponese omonimo. Per questo motivo, anche i contenuti collaterali come i behind the scene vanno per la maggiore. Nelle ultime ore lo streamer ha condiviso una clip che fa visitare agli spettatori i vari set in cui lo show è girato

Cresce continuamente e senza accennare e placarsi il successo e il grande consenso relativo a One Piece, la serie TV live action di Netflix che adatta il famoso manga giapponese omonimo. Per questo motivo, anche i contenuti collaterali come i behind the scene vanno per la maggiore.

Nelle ultime ore lo streamer ha condiviso una clip che consente agli spettatori di visitare i vari set in cui lo show è girato (potete guardare il video in fondo a questo articolo).

One Piece è attualmente disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Con questa serie, è stata compiuta un’impresa davvero ardua: realizzare una versione live-action di una serie anime che convince i fan del manga.

Questo adattamento riesce a preservare l'intensità cartoon del manga originale di Eiichiro Oda, così come dell'anime altrettanto popolare. Molto del merito va al cast e alla troupe che sono riusciti a fare un ottimo prodotto, come i numerosi record che One Piece sta mettendo a segno attesta.

Il video da poco rilasciato in rete permette di esplorare da vicino gli enormi set costruiti per l’adattamento live action di One Piece.



Basato sulla serie manga più gettonata del Giappone, creata dal mangaka Eiichiro Oda, One Piece ha riscosso e continua a riscuotere un successo senza precedenti, battendo ogni record segnato dalla e sulla piattaforma di Netflix. Ha infatti superato in numero di visualizzazioni dei vecchi detentori del record, ossia le serie televisive Mercoledì e Stranger Things 4.

In fondo a questo articolo potete guardare la clip che consente agli spettatori di visitare i vari set in cui One Piece è girato.