One Piece, il video ASMR del cast "ipnotizza" con tecniche di relax

È stato pubblicato da Netflix è un nuovo video che mostra il cast della serie televisiva One Piece mentre offre una performance ASMR (una tecnica che provoca una sensazione di formicolio o piacevole rilassamento generata attraverso la stimolazione tramite determinati suoni). Nel video i protagonisti della serie live-action dell’omonimo manga giapponese, ossia Inaki Godoy, Taz Skylar ed Emily Rudd, si cimentano con questa tecnica dell’Autonomous Sensory Meridian Response (Risposta Autonoma del Meridiano Sensoriale) raccontando la trama e le qualità dei loro personaggi. Come? Sussurrando.

Per capire meglio cosa intendiamo, potete guardare la clip nel video che vi proponiamo in fondo a questo articolo.

Basato sulla serie manga più gettonata del Giappone, creata dal mangaka Eiichiro Oda, One Piece sta riscuotendo un successo senza precedenti, battendo ogni record segnato dalla e sulla piattaforma di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ha infatti superato in numero di visualizzazioni i vecchi detentori del record, ossia le serie televisive Mercoledì e Stranger Things 4.

Per chi non sapesse cosa significa ASMR, come anticipavamo prima è una tecnica che provoca una sensazione di formicolio e rilassamento piacevoli che alcune persone riescono a sperimentare a seguito di una stimolazione specifica fatta di suoni, movimenti e situazioni particolari. Per quanto riguarda i suoni, si parla di sussurri, fruscii, suoni ambientali rilassanti e rumori di toccamenti.

Il fenomeno dell’ASMR è diventata una tendenza virale da quando i video di persone che propongono questa tecnica hanno inondato piattaforme online come YouTube. I creatori producono contenuti ideati appositamente per indurre la sensazione di benessere prodotta dall’ASMR.

Molte persone oggi utilizzano video ASMR per rilassarsi, dormire meglio o semplicemente per provare piacere sensoriale attraverso la stimolazione uditiva.



Potete guardare il video ASMR del cast di One Piece in fondo a questo articolo.