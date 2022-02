Stranger Things 4: la data di uscita in Italia della serie tv Netflix

Saranno finalmente contenti i fan di “Stranger Things”, una delle serie Netflix più viste di sempre. Dopo un’attesa che sembrava interminabile e che ha creato la nascita di congetture e creative teorie sulla prossima uscita su Reddit, la piattaforma di streaming ha finalmente annunciato le date d’uscita degli episodi che ci porteranno un passo più vicini all’epilogo pensato dai fratelli Duffer. Visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, la quarta stagione sarà rilasciata in due parti, che usciranno nel 2022. Il volume 1 uscirà il 27 maggio, mentre il volume 2 uscirà il 1 luglio.

La nuova stagione sarà composta da 9 episodi e Netflix ha anche annunciato che sarà seguita da una quinta ed ultima stagione, vero e proprio atto conclusivo della serie. Per comunicare le date della nuova stagione e festeggiare con i fan, i creatori della serie hanno scritto una speciale lettera aperta a tutti coloro che non vedono l’ora di tornare a Hawkins. Nella lettera pubblicata da Netflix, i creatori hanno annunciato la data di debutto e ribadito che “la quarta stagione sarà la più grandiosa di sempre e durerà il doppio delle precedenti”.

Stranger Things 4, cosa accadrà nella nuova stagione

Sebbene non si conoscano i dettagli della trama dei nuovi episodi, è certo che la quarta stagione inizierà a sei mesi di distanza dalla battaglia di Starcourt, che ha distrutto gran parte di Hawkins. I protagonisti si trovano a doversi separare per la prima volta, vivendo al contempo le numerose difficoltà del liceo che non facilitano la situazione. In un periodo già incerto, arriva una nuova minaccia soprannaturale e si affaccia un cruento mistero, che solo se risolto potrebbe portare alla fine degli orrori del Sottosopra. “Stranger Things” ha collezionato 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, MTV Movie & TV Awards e molti altri, diventando a tutti gli effetti una delle serie tv più premiate e amate di sempre.