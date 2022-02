Fedeltà, cosa significa il finale aperto della serie tv Netflix

Fedeltà, la serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli (che ha vinto il Premio Strega Giovani nel 2019), è uscita su Netflix il 14 febbraio in occasione di San Valentino. È caratterizzata da un finale non definito ma dal cosiddetto finale aperto, quello che vuole lasciare in sospeso la storia, affidandosi al giudizio e alle preferenze degli spettatori. Entriamo nel dettaglio della storia, del finale e delle differenze che l'adattamento televisivo mostra rispetto a romanzo da cui è tratto. Fedeltà è disponibile in streaming su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Chiaramente ciò che state per leggere contiene parecchi spoiler, dato che stiamo per parlare di come finisce la serie televisiva Fedeltà. Quindi se non l'avete ancora guardata, andate prima a colmare la lacuna e poi tornate qui per confrontarvi con noi per ciò che concerne l'interpretazione del finale. Nel sesto e ultimo episodio della serie, si incomincia con un flashback in cui il pubblico vede il primo incontro totalmente casuale tra i due protagonisti, Carlo e Margherita. Dopo i titoli di coda, torna la narrazione, portandoci con un flashforward a un anno dopo rispetto al quinto episodio. Le vite dei protagonisti sono cambiate totalmente: Carlo ha abbandonato il progetto di scrivere un secondo romanzo e adesso è un editor della sua casa editrice, dedicandovisi full time. Ricordiamo che l'editor è quella figura professionale che sta alla base di qualunque casa editrice, colui che deve affiancare uno scrittore in tutta quelle fasi che precedono la pubblicazione di un testo. Il romanzo a cui Carlo si sta dedicando per l’editing è quello della sua alunna del corso di scrittura creativa, quella Sofia a cui tutto è legato, ossia la ragazza che involontariamente ha fatto scattare la molla del malinteso, facendo credere a Margherita che il suo fidanzato l'abbia tradita con lei. Tuttavia lo spettatore capisce che tra Carlo e Sofia non vi è alcun tipo di rapporto.

Il finale aperto



Continuiamo a ricordarvi che queste parti sono farcite di spoiler, ovviamente.

Per quanto riguarda il finale vero e proprio, si tratta di un open ending.

Il finale aperto lascia il pubblico con dei puntini di sospensione (che però arrovellano molti, a giudicare da come la rete si sta scatenando per scoprire cosa significa davvero quel finale).



La scelta registica è quella di lasciare allo spettatore l'onere ma anche l'onore di dare un senso alla conclusione della serie, offrendogli la possibilità di scegliere il finale a proprio piacere. Il giudizio rimane in sospeso, ma molti non hanno apprezzato la cosa. Il motivo? Forse perché il pubblico è abituato a essere trattato in maniera totalmente passiva: siamo talmente tanto abituati a non avere assolutamente il minimo controllo sulle trame, sui messaggi, sulla morale e su tutto quanto emerga da un prodotto di intrattenimento - come può essere un film o uno show televisivo - che per una volta tanto in cui ci permettono di diventare parte attiva succede il finimondo…



Il messaggio del finale di Fedeltà è riconducibile alla seguente battuta: "Stare insieme ci è servito quando siamo rimasti soli. Le cose che sono riuscito a fare da quando ci siamo lasciati, le ho imparate da te".

A pronunciare queste parole è Carlo Pentecoste e ad ascoltarle è chiaramente Margherita Verna.

I due si trovano fuori dal nuovo studio di lei, in occasione del party inaugurale della sua nuova avventura imprenditoriale.

Si vede Margherita accostarsi a Carlo e chiedergli un bacio. Lui le domanda: "E adesso?"



Margherita risponde: "Non lo so: vediamo cosa ti riesci a inventare”. A quel punto le loro strade si separano e arriva il deus ex machina extradiegetico, ossia la musica che cala come un sipario, dando in la ai titoli di coda.



Quindi non c’è un’unica spiegazione univoca su come finisce la prima stagione di Fedeltà (diciamo prima anche se non si sa se ce ne sarà una seconda, benché il finale aperto stia facendo pensare a molti che in cantiere ci sia già un nuovo atto).

Nonostante il finale aperto sia l'escamotage numero uno per attaccarci in maniera irreprensibile un nuovo capitolo, è possibile che si tratti invece di una scelta registica finalizzata a rendere gli spettatori parte attiva della macchina dell'intrattenimento. Dunque uno spazio bianco che ciascuno di noi è chiamato a riempire a piacimento, basandosi sulla propria immaginazione, sulle proprie aspettative e su ciò che ci aspettiamo accada tra Carlo e Margherita se quella serie l'avessimo scritta e girata noi.



Ma quello che forse è un esperimento figlio degli OuLiPo (acronimo dal francese Ouvroir de Littérature Potentielle, che significa "officina di letteratura potenziale”, che indicava un gruppo di scrittori e di matematici francesi - a cui si aggiunge il nostro Italo Calvino - che creavano opere usando tecniche di scrittura vincolata, restrizioni esperimenti vari, fondato nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnais) non ha entusiasmato una frangia di spettatori, spingendoli a chiedere in maniera spasmodica sui social network: che qualcuno ci spieghi come finisce la serie!



Carlo e Margherita si lasceranno del tutto? Lui riuscirà a riconquistare lei? Si sposeranno e avranno dei figli? Torneranno insieme ma poi si lasceranno? Lui alla fine si mette con Sofia? O è lei alla fine che si mette con Sofia? Il web è un tripudio di interrogativi che tormentano il pubblico.

Il consiglio è quello di godersi la possibilità di essere per una volta tanto parte integrante e attiva della macchina dell'intrattenimento, dando il significato che ciascuno di noi vuole a quella scena finale. Altrimenti leggetevi oppure rileggetevi il romanzo di Marco Missiroli, dove un finale chiuso c'è eccome. Nel prossimo paragrafo vi spoilereremo anche quello.