Stranger Things Day, nuovo teaser della quarta stagione. VIDEO

Nel giorno dedicato alla serie tv, Netflix rilascia una nuova clip che mostra le difficoltà di Eleven con l'ambientamento in California

Il 6 novembre del 1983, Will Byers spariva da casa sua dopo una partita a Dungeons & Dragons con i suoi amici. Sì, è l’incipit del primo episodio di Stranger Things, la serie tv Netflix visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, ed è anche il motivo per cui, il 6 novembre, la compagnia di streaming celebra lo Stranger Things Day. Una giornata dedicata a una delle serie televisive più popolari che quest’anno è stata l’occasione anche per la distribuzione di una clip che ci racconta qualcosa della quarta stagione.

La difficile vita Californiana di Eleven approfondimento Stranger Things 4, tutti gli easter egg del teaser trailer Nel video che potete vedere qui sotto, vediamo come Eleven (Millie Bobby Brown) si sia trasferita in California con i Byers. Joyce (Winona Ryder) ha fatto i bagagli portando con sé i figli Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton). Con loro anche Eleven (o Undici, nella versione italiana), nel tentativo di allontanarsi dagli orrori di Hawkins. Ma la California può essere dannatamente dura per una ragazza adolescente e infatti così è per Eleven.

TANTA VOGLIA DI SPRING BREAK vedi anche Stranger Things 4, pubblicato un nuovo trailer Il video mostra la giovane protagonista intenta a scrivere una lettera a Mike (Finn Wolfhard). El racconta di essersi ambientata, di trovarsi bene, di aver fatto amicizie, ma le immagini che accompagnano la sua voce (e la sua penna) svelano la bugia bianca che la ragazza sta raccontando, probabilmente per non far preoccupare il fidanzatino lontano. Fortuna che sta per arrivare lo Spring Break e che presto i due si riabbracceranno. Forse.

NUOVI MISTERI DA RISOLVERE E MINACCE DA AFFRONTARE leggi anche Stranger Things, incendio nello studio della serie Sì, perché in realtà succedono, come sempre, un sacco di cose. Joyce riceve una bambola russa che verosimilmente ha parecchio a che fare col destino di Hopper (David Harbour). E la loro casa viene invasa da agenti governativi con intenzioni che non sembrano essere troppo pacifiche. Nella clip si vede anche il ritorno di un altro personaggio particolarmente amato, il complottista Murray (Brett Gelman), e facciamo la conoscenza con un nuovo membro del cast, Eduardo Franco, che interpreta Argyle, portapizze amico di Jonathan.