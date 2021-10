Stranger Things 4, tutti gli easter egg del teaser trailer

Cosa potrebbe nascondere il teaser trailer di “Stranger Things” in merito alla quarta stagione? Potrebbe esserci spazio per i viaggi nel tempo?

Quando uscirà la quarta stagione di “Stranger Things”? Non si ha una data ufficiale ma l’ultimo teaser trailer pubblicato ha confermato l’arrivo nel corso del 2022 . Il Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha di certo rallentato le riprese, così come la necessità di incastrare i tanti impegni del cast, particolarmente impegnato nell’ultimo anno e mezzo.

Si può notare un collegamento tra la prima stagione e questo teaser. L’assenza di corrente anticipa la morte della famiglia mostrata nei primi secondi del filmato. Interferenze di questo tipo riguardavano il tentativo di connessione tra Will e sua madre, mentre era nel Sottosopra. Proprio le lampadine erano divenute un chiaro segnale dell’arrivo della creatura. È possibile che si vogliano introdurre nuovi orrori, che stavolta potrebbero essere dei fantasmi. Che siano loro ad agire o riescano a prendere possesso degli umani e far loro compiere atti sanguinari?

Considerando come si parli di paranormale, non poteva mancare un riferimento a “ Ghostbusters ”. Si può vedere una spilla con il logo del franchise posto su uno zaino. Sappiamo della passione dei protagonisti per i due film ma ora questa citazione fa tutt’altro effetto, considerando come Finn Wolfhard faccia parte del sequel di Jason Reitman.

Un elemento importante sembra essere rappresentato dal grande orologio in mansarda. È in qualche modo una presenza inquietante e potrebbe avere un ruolo nella nuova storia. È ancora in funzione e di colpo appare nel Sottosopra, dove il vetro del quadrante va crepandosi. Potrebbe essere questa la fonte della distorsione, essendo un elemento presente allo stesso tempo su due differenti piani del reale. Non è da escludere che lo scorrere del tempo non risulterà così lineare nella nuova stagione. Che gli episodi in arrivo nel 2022 possano regalare ai fan una storia legata ai viaggi nel tempo?

Parlando di tempo, fa sorridere quanto ne sia trascorso dalla tragedia della casa abbandonata all’oggi dei protagonisti. Nello specifico si va dal 1959 al 1986, ovvero esattamente 27 anni. Un numero non scelto a caso, essendo l’esatto lasso temporale che intercorre tra un’apparizione e l’altra di IT. Una citazione molto velata al maestro Stephen King.