Natalia Dyer: "Stranger Things 4 sarà dark e grandiosa come non mai"

Già un enorme hype attorno alla quarta stagione di Stranger Things , la serie Netflix (accessibile anche dalla piattaforma Sky Q) che in breve tempo è diventata una delle più amate e popolari dell'intera piattaforma streaming. Come si conviene in questi casi, fioccano già i primi retroscena sulle novità e i segreti della prossima stagione: a rivelarne qualcuno è stata Natalia Dyer, interprete di Nancy Wheeler, sorella di Mike ed ex fidanzata di Steve.

Intervistata dal magazine W, pur non potendosi sbilanciare più di tanto per ovvi motivi di segretezza, Dyer ha dichiarato: “Sarà una stagione più dark e grandiosa delle precedenti. Anche se è una cosa che dico per ogni stagione, sono davvero entusiasta come tutto il resto del cast e della crew, soprattutto per essere riusciti a lavorare in una situazione così difficile. E ammiro ancora di più i ragazzi del cast, che ormai non sono più dei ragazzini. Ma sono particolarmente entusiasta per questa perché il modo in cui è stata girata è così differente, così dilatato. Capite cosa intendo? Ci sono cose filmate un anno e mezzo fa, ed è davvero assurdo lavorarci ancora adesso”.In effetti, la pandemia sembra aver allungato i tempi di qualunque cosa: e non fa eccezione nemmeno una delle serie tv più importanti dei nostri tempi. Ad ogni modo, Stranger Things 4 sbarcherà su Netflix nel 2022.