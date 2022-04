Stranger Things 4, svelata la data di uscita del trailer

Sulla pagina ufficiale della serie è stato rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione Condividi

Un grande e antico orologio a pendolo è al centro della scena, mentre il vetro si infrange e le lancette continuano a girare. Così la pagina ufficiale di Stranger Things ha rivelato ai fan della serie l’arrivo di un nuovo trailer. Il video è arrivato ad appena poche ore dalla pubblicazione di un countdown, molto sospetto, proprio sul canale YouTube di Stranger Things. Finalmente, dalle ore 16:00 circa, il mistero è stato risolto: Netflix ha infatti svelato il nuovissimo trailer della quarta stagione. “It’s time. See you on the other side” è la didascalia del post apparso sulla pagina ufficiale Instagram, cioè “È giunto il momento. Ci vediamo dall’altra parte”. Le nuove puntate verranno rilasciate in esclusiva su Netflix, a partire dal 27 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il conto alla rovescia live Nelle ore che hanno preceduto il rilascio del trailer ufficiale, il conto alla rovescia dedicato a Stranger Things 4 ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan, che attendevano questo momento da tre lunghi anni. Gli accadimenti della quarta stagione inizieranno sei mesi dopo la fine della terza e il cast principale sarà diviso in luoghi differenti. Molti dei protagonisti principali rimarranno nell’ormai celebre Hawkins, in Indiana. Le famiglie Byers ed Eleven, invece, si troveranno in California, mentre il capo Hopper sarà bloccato nel gelido inverno russo.

La trama e il cast approfondimento Stranger Things 4: la data di uscita in Italia della serie tv Netflix La trama ufficiale recita queste parole: “Sono passati solo sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato a Hawkins paura e devastazione. Mentre cercano di affrontare le conseguenze degli accadimenti avvenuti nella loro città, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo rendono tutto ancora più difficile. In questo periodo complesso, una nuova e tremenda minaccia arriva a sconvolgere ancora una volta le loro vite, insieme a un mistero che, una volta risolto, potrebbe mettere il punto sugli orrori del Sottosopra.” Ideata dai Duffer Brothers, Stranger Things vede nel cast attori celebri, tra cui Winona Ryder (Joyce Byers), Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Noah Schnapp (Will Byers). E ancora Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

La prima parte della serie è in arrivo il 27 maggio approfondimento Stranger Things 4, le prime immagini della nuova stagione La piattaforma di streaming Netflix ha già diffuso alcune anticipazioni: la quarta stagione di Stranger Things sarà suddivisa in due parti. La prima verrà rilasciata il 27 maggio prossimo, mentre la seconda arriverà a partire dal 1 luglio. Inoltre, la serie vedrà la sua conclusione definitiva e ufficiale con la quinta stagione. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per capire che cosa succederà ai protagonisti di Stranger Things 4!