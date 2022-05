Stranger Things 4, il poster della serie

Il 27 maggio i primi episodi della nuova stagione di Stranger Things faranno il loro atteso arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

approfondimento

Nell’attesa l’account Instagram della serie ha distribuito il poster ufficiale ottenendo immediatamente numerosi commenti e oltre 1.300.000 like.

Per l’uscita del Volume 2 della quarta stagione della serie con Millie Bobby Brown bisognerà attendere qualche settimana in più, per la precisione fino al 1° luglio.